MEGA, l’organizzazione dietro la rete Ethereum layer-2 MegaETH, ha ridotto il personale del 20% dopo mesi di ristrutturazione, mentre amplia il proprio raggio d’azione verso i prodotti di intelligenza artificiale.

Venerdì, la cofondatrice di MegaETH Shuyao Kong ha dichiarato che l’organizzazione aveva riorganizzato i propri team, con conseguenti partenze di dipendenti che lavoravano alla blockchain, al wallet, al supporto dell’ecosistema e alle comunicazioni. Kong non ha reso noto il numero di dipendenti interessati né quando siano avvenuti i licenziamenti. Ha affermato che i fondatori di MEGA, i primi dipendenti e il team centrale di ingegneria restano impegnati nell’organizzazione.

«Abbiamo riunito nuove competenze e riorganizzato i nostri team, un processo che ha portato a una riduzione del 20% del personale», ha dichiarato Kong. «Si tratta di persone che hanno contribuito a costruire MEGA fin dai suoi primi giorni».

La riduzione del personale arriva mentre MEGA sposta la propria attenzione verso lo sviluppo di prodotti sulla rete MegaETH, inclusi servizi di intelligenza artificiale. L’organizzazione ha impegnato 30 milioni di dollari per l’iniziativa, sebbene Kong non abbia collegato direttamente i licenziamenti alla nuova strategia.

In un whitepaper, i cofondatori di MegaETH Yilong Li e Lei Yang hanno illustrato un mercato di inferenza proposto, volto a offrire agli utenti l’accesso a fornitori concorrenti di servizi di IA. Il loro approccio mira ad affrontare i dubbi sul fatto che i fornitori utilizzino i modelli pubblicizzati e su come gestiscano i dati dei clienti.

Kong ha dichiarato che MEGA prevede di lanciare a dicembre un mercato pubblico di inferenza.

Correlato: La mainnet di MegaETH verrà lanciata il 9 febbraio dopo aver raggiunto 35.000 TPS nei test