Poco più di una settimana dopo che un’«ondata blu» ha consegnato ai Democratici il controllo della Camera e del Senato degli Stati Uniti, 14 competizioni non sono ancora state assegnate. I risultati finora hanno aggiunto sostenitori delle criptovalute in entrambe le camere e le competizioni rimanenti potrebbero portarne altri al Congresso.

Tre candidati nelle competizioni non ancora assegnate hanno ricevuto il sostegno di comitati di azione politica (PAC) favorevoli alle criptovalute. Secondo Stand With Crypto, ogni candidato in quelle competizioni è fortemente favorevole alle criptovalute oppure non ha una posizione dichiarata.

Mentre i gruppi di advocacy delle criptovalute guardano al 2028, stanno rivolgendo la loro attenzione ai candidati che non hanno ancora assunto una posizione pubblica sulle criptovalute.

Elezioni della Camera ancora da assegnare

I PAC favorevoli alle criptovalute hanno sostenuto tre candidati nelle elezioni della Camera degli Stati Uniti ancora indecise. Due deputati uscenti sono in testa in Alaska e Carolina del Nord, mentre un senatore statale della Louisiana affronterà un ballottaggio a dicembre.

Il deputato Nick Begich è in testa nelle elezioni della Camera in Alaska. Defend American Jobs, l’affiliata repubblicana di Fairshake, lo ha sostenuto con 508.142 dollari nelle primarie di agosto. Lo stesso PAC ha destinato 150.600 dollari al deputato David Rouzer, in testa nel 7° distretto della Carolina del Nord.

Il senatore statale della Louisiana Blake Miguez affronterà la democratica Chauna Banks in un ballottaggio il 12 dicembre per il 6° distretto dello Stato. The Fellowship PAC ha sostenuto Miguez con 250.000 dollari.

L’Associated Press ha assegnato la mattina dell’11 novembre la vittoria nel 2° distretto della Carolina del Sud al deputato uscente Joe Wilson. Stand With Crypto considera Wilson «fortemente favorevole alle criptovalute». La sua vittoria ha portato il conteggio del gruppo alla Camera a 246 sostenitori delle criptovalute e 107 oppositori, mentre al Senato il bilancio era di 50 sostenitori e 33 oppositori.

Nelle competizioni rimanenti, Stand With Crypto elenca ogni candidato come fortemente favorevole alle criptovalute oppure come privo di una posizione dichiarata. «I nuovi membri che non hanno una posizione rappresentano un’opportunità», ha dichiarato a Cointelegraph Lindsay Fraser, responsabile delle politiche della Blockchain Association.

Educare il Congresso entrante

Quasi un membro su quattro del Congresso entrante sarà nuovo, ha dichiarato Fraser, e molti hanno dedicato poca attenzione alla tecnologia blockchain. «Per noi, questo rappresenta una tabula rasa in termini di formazione», ha detto.

La Blockchain Association sta organizzando a gennaio una visita a Washington per incontrare i legislatori appena eletti. «Lasciare il 120° Congresso con più membri in quella categoria A e B sarebbe un enorme successo», ha detto, riferendosi alle valutazioni di Stand With Crypto. Il gruppo assegna una A ai candidati che sostengono fortemente le criptovalute e una B a quelli che le sostengono in una certa misura.

Fraser ha dichiarato che l’età svolge un ruolo più importante dell’appartenenza partitica nel modo in cui i legislatori votano sulle criptovalute. Ha detto che i membri sotto i 55 anni sono molto più propensi a sostenere il settore e che la nuova classe è mediamente più giovane.

Fraser ha detto di volere che il settore arrivi alle elezioni del 2028 «con due candidati che […] abbiano una visione ponderata nei confronti del settore», così da evitare di «vivere e morire in base all’esito di quelle elezioni».

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