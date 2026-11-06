Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso venerdì un ordine per escludere l’exchange di criptovalute MEXC Global dal sistema finanziario statunitense, accusandolo di aver facilitato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni legate all’elusione delle sanzioni, alla criminalità informatica e ad altre attività illecite.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha affermato che MEXC ha gestito transazioni che coinvolgevano gruppi sanzionati in Iran, Russia e Corea del Nord tra maggio 2021 e maggio 2026. Secondo il comunicato stampa ufficiale, ciò includeva circa 1,5 miliardi di dollari in transazioni legate all’elusione delle sanzioni russe.

L’ordine vieta di fatto agli istituti finanziari statunitensi di elaborare trasferimenti di denaro che coinvolgono MEXC ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nel Federal Register.

«Le istituzioni finanziarie non possono avere entrambe le cose: o sostenete il regime iraniano, oppure avete accesso al sistema finanziario statunitense», ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent. «Il Tesoro continuerà a recidere i legami economici del regime iraniano e a contrastare i suoi disperati tentativi di aggirare le sanzioni statunitensi usando asset digitali».

L’azione fa parte dell’Operazione Economic Outcast, una campagna del Tesoro statunitense lanciata ad agosto con l’obiettivo di escludere le entità finanziarie che aiutano l’Iran a eludere le sanzioni.

Secondo DefiLlama, venerdì l’exchange deteneva circa 4,48 miliardi di dollari in asset complessivi. Cointelegraph ha contattato MEXC per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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