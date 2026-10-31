L’hack di Binance supera la somma dei nove exploit crypto successivi per entità. Fonte: Glassnode
Per confronto, dopo l’hack di Bybit nel 2025, il Bitcoin è sceso di circa il 5%, passando da quasi 100.000 a circa 95.000 dollari, durante la violazione e la più ampia volatilità del mercato, secondo un report di mercato di Bitfinex.
I dati di Anchorage Digital citati da CNBC hanno indicato un calo medio del Bitcoin dell’8,3% nelle prime 24 ore dopo precedenti exploit ai danni di exchange di criptovalute.
Il CEO di Blockaid Ido Ben-Natan ha affermato che gli aggressori sembravano aver compromesso il processo di firma delle transazioni di Binance. Venerdì Binance ha dichiarato di non aver trovato prove di fughe delle chiavi private dei wallet, sebbene la sua indagine fosse ancora in corso.
L’analisi di Blockaid ha individuato una transazione Ethereum contenente 50 autorizzazioni firmate relative a conteggi di transazioni diversi. Un’autorizzazione corrispondente consentiva a codice controllato dagli aggressori di operare attraverso il wallet. Ben-Natan ha sostenuto che i controlli precedenti alla firma avrebbero potuto bloccare l’autorizzazione malevola.
Rivista: Un Ledger manomesso segnalato a Singapore un mese prima che la notizia emergesse: Asia Express