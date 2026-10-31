Secondo Matt Cole, CEO di Strive, il Bitcoin ha retto meglio del previsto dopo l’hack da 6,3 miliardi di dollari di Binance; a suo dire, la violazione non mette in discussione la tesi d’investimento a lungo termine sulla criptovaluta.

Intervenendo venerdì a Chain Reaction di Cointelegraph, Cole ha affermato che la violazione non ha cambiato la sua tesi d’investimento a lungo termine sul Bitcoin. Ha paragonato l’attacco ai wallet di Binance a una rapina in banca, piuttosto che a un malfunzionamento della rete Bitcoin.

Sabato alle 16:00, il Bitcoin veniva scambiato vicino ai 77.400 dollari, circa il 4% sotto il prezzo registrato poco prima dell’inizio dell’attacco, giovedì, secondo i dati di CoinGecko.

Strive, società quotata in borsa che detiene Bitcoin nel proprio bilancio, ha dichiarato di possedere 43.000 BTC al 23 ottobre.

«Sono convinto che, in qualsiasi arco temporale ragionevole, questo non cambi la tesi d’investimento sul Bitcoin», ha dichiarato Cole.

Cole ha affermato che il calo del Bitcoin è stato meno grave di quanto si aspettasse, considerata l’entità della violazione e la debolezza più ampia del mercato, pur riconoscendo che è troppo presto per determinare se la criptovaluta abbia raggiunto un minimo di prezzo.

Cole ha descritto il mercato come impegnato in una fase di recupero di «inizio primavera», che potrebbe durare altri sei-nove mesi, con prezzi in graduale aumento invece di un’impennata verso nuovi massimi.

Paul Chapman, direttore per i reati finanziari di Wirex, ha anch’egli distinto l’attacco a Binance da una compromissione della rete Bitcoin. «È importante chiarire che il Bitcoin in sé non è stato hackerato: si è trattato di un attacco ai sistemi di una singola società, non alla rete», ha dichiarato a Cointelegraph.

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La reazione del Bitcoin a confronto con Bybit

Secondo Glassnode, la violazione di Binance di giovedì è stato il più grande hack di criptovalute mai registrato, con circa 6,3 miliardi di dollari coinvolti, superando le perdite combinate dei nove hack successivi per entità. Il record precedente era rappresentato dall’exploit da 1,5 miliardi di dollari ai danni di Bybit, avvenuto nel febbraio 2025.

Glassnode ha affermato che tre dei 10 più grandi hack crypto si sono verificati dall’inizio del 2025, tutti con il coinvolgimento di exchange.

L’hack di Binance supera la somma dei nove exploit crypto successivi per entità. Fonte: Glassnode

Per confronto, dopo l’hack di Bybit nel 2025, il Bitcoin è sceso di circa il 5%, passando da quasi 100.000 a circa 95.000 dollari, durante la violazione e la più ampia volatilità del mercato, secondo un report di mercato di Bitfinex.

I dati di Anchorage Digital citati da CNBC hanno indicato un calo medio del Bitcoin dell’8,3% nelle prime 24 ore dopo precedenti exploit ai danni di exchange di criptovalute.

L’hack di Binance mette in luce le vulnerabilità della sicurezza degli exchange

Il CEO di Blockaid Ido Ben-Natan ha affermato che gli aggressori sembravano aver compromesso il processo di firma delle transazioni di Binance. Venerdì Binance ha dichiarato di non aver trovato prove di fughe delle chiavi private dei wallet, sebbene la sua indagine fosse ancora in corso.

L’analisi di Blockaid ha individuato una transazione Ethereum contenente 50 autorizzazioni firmate relative a conteggi di transazioni diversi. Un’autorizzazione corrispondente consentiva a codice controllato dagli aggressori di operare attraverso il wallet. Ben-Natan ha sostenuto che i controlli precedenti alla firma avrebbero potuto bloccare l’autorizzazione malevola.

Rivista: Un Ledger manomesso segnalato a Singapore un mese prima che la notizia emergesse: Asia Express