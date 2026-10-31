Binance ha dichiarato sabato di aver reintegrato il 90% degli asset rubati nel suo attacco informatico da 6,3 miliardi di dollari, rispetto all’80% del giorno precedente, e di essere ancora sulla buona strada per riprendere i prelievi domenica.

L’exchange sta utilizzando una combinazione della propria tesoreria aziendale, di un impiego parziale del Secure Asset Fund for Users (SAFU) e di una parte del fondo assicurativo sui futures, ha dichiarato un portavoce a Cointelegraph.

«Binance assorbirà l’impatto finanziario dei fondi rubati, non gli utenti», ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che il fondo assicurativo resterà al di sopra dei livelli richiesti di gestione del rischio.

L’aggiornamento fa seguito al furto di giovedì, il più grande attacco a una criptovaluta mai registrato, che TRM Labs ha da allora attribuito al gruppo di hacker TraderTraitor della Corea del Nord.

Dopo l’attacco, Binance ha dichiarato venerdì di aver accantonato 6,34 miliardi di dollari per coprire le perdite, inclusi 5 miliardi di dollari in criptovalute interessate. Partner del settore come Tether e Circle hanno congelato circa 3 miliardi di dollari in asset interessati dopo l’attacco, ma tali fondi sono separati dalla sostituzione dei token rubati da parte di Binance.

Tuttavia, venerdì CertiK ha dichiarato a Cointelegraph di aver bisogno di maggiori informazioni per verificare i 5 miliardi di dollari in criptovalute sostitutive dichiarati da Binance. Da allora Binance ha pubblicato una nuova istantanea delle riserve, ma afferma che la prova crittografica completa è ancora in fase di generazione. «La generazione della prova completa a conoscenza zero richiede circa 40-50 ore a causa del carico computazionale», si legge nell’aggiornamento dell’exchange.

Nel suo aggiornamento su X, Binance ha dichiarato che i saldi dei clienti in Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e altri otto asset erano interamente coperti. Il deficit restante è costituito da token meno liquidi che l’exchange continua ad acquistare tramite transazioni sul mercato e over-the-counter, si legge nell’aggiornamento.

La dichiarazione del portavoce non specificava quanto avesse contribuito ciascuna fonte di finanziamento né rivelava il saldo minimo richiesto del fondo assicurativo. Inoltre, non quantificava la quantità di criptovalute rubate che era stata recuperata.

Leggi qui la copertura completa di Cointelegraph sull’attacco a Binance.

Rivista: Gli hacker di Binance si sono affrettati a trasferire miliardi prima che potessero essere congelati