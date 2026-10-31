La società di analisi blockchain Chainalysis ha dichiarato di essere stata presa di mira in un incidente di cybersicurezza, simile a quelli subiti di recente da altre piattaforme.

«Sulla base dell’indagine finora condotta, non abbiamo trovato prove di accessi non autorizzati ai contenuti delle indagini, alle credenziali di autenticazione o ai token di sessione», ha dichiarato in un post sul blog venerdì. Sono stati esposti alcuni dati non sensibili dei clienti.

Chainalysis ha dichiarato di aver coinvolto esperti indipendenti di cybersicurezza di livello mondiale e di utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni per supportare una revisione della propria sicurezza e rafforzare le proprie difese.

La società ha aggiunto che l’incidente di sicurezza non era collegato al recente furto di criptovalute ai danni di Binance.

Cointelegraph ha riferito giovedì che Chainalysis aveva mappato una rete di intermediari russi che aiutavano lavoratori informatici nordcoreani a incassare milioni di dollari in criptovalute.

Venerdì Chainalysis ha pubblicato su X che gli attacchi informatici sospettati di essere collegati alla Corea del Nord rappresentavano quasi l’89% delle perdite segnalate quest’anno dovute ad attacchi informatici contro il settore delle criptovalute, rispetto al 15% del 2021.

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