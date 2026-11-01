Binance ha dichiarato di aver riaperto la propria rete Bitcoin nella fase uno della ripresa dei prelievi, dopo un grave hack che ha coinvolto fondi per circa 6,3 miliardi di dollari.

L’exchange di criptovalute aveva sospeso i prelievi degli utenti dopo l’attacco di giovedì, che l’FBI ha attribuito ad agenti nordcoreani.

«La prima rete aperta ora nella fase uno dei prelievi è la rete Bitcoin $BTC», ha dichiarato Binance su X.

In un precedente annuncio su X di domenica, Binance aveva dichiarato che avrebbe introdotto i servizi di prelievo per fasi, rendendoli progressivamente disponibili. Gli aggiornamenti saranno disponibili sul suo canale X ufficiale, ha aggiunto.

«Stiamo adottando un approccio graduale, dando priorità ai token in base ai dati sulla domanda degli utenti dell’ultima settimana, affinché ogni coppia rete-asset possa essere ripristinata con attenzione, completando i controlli di stabilità e sicurezza prima di riaprire l’accesso», ha dichiarato Binance.

La società ha dichiarato che gli utenti dovrebbero controllare la pagina dei prelievi per l’asset e la rete selezionati, oppure visitare la pagina sullo stato della rete di Binance per confermare la disponibilità.

Durante l’introduzione graduale, è previsto che si verifichino congestioni, tempi di elaborazione più lunghi e persino ritardi temporanei, ha dichiarato Binance; pertanto, se un prelievo non va a buon fine, gli utenti dovrebbero riprovare dopo poco.

Cointelegraph ha riferito sabato che Binance aveva dichiarato di aver reintegrato il 90% degli asset rubati nell’hack, rispetto all’80% del giorno precedente, e di essere ancora sulla buona strada per riprendere i prelievi domenica.

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