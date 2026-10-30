Secondo Ido Ben-Natan, cofondatore e CEO di Blockaid, il presunto attacco da diversi miliardi di dollari a Binance potrebbe aver coinvolto la manipolazione della firma con cui l’exchange autorizza le transazioni, anziché il furto di chiavi private.

Parlando con Cointelegraph, Ben-Natan ha affermato che la valutazione preliminare di Blockaid indicava un «uso improprio della chiave», in cui gli aggressori inducono con l’inganno o compromettono un sistema di firma per autorizzare transazioni dannose senza estrarre la chiave privata sottostante.

«Sembra trattarsi… di una compromissione dell’infrastruttura di firma. Non pensiamo che una chiave sia stata divulgata», ha dichiarato.

Ben-Natan ha precisato che si trattava di una valutazione preliminare, basata sull’esperienza maturata da Blockaid in attacchi simili e sulle osservazioni dell’attività on-chain.

Binance non ha confermato il metodo preciso che ha permesso agli hacker di sottrarre oltre 2,5 miliardi di dollari in criptovalute dall’exchange — il più grande attacco crypto della storia.

Miguel Morel, CEO di Arkham, ha dichiarato a Cointelegraph che al momento non ci sono informazioni sufficienti per confermare se l’attacco abbia coinvolto chiavi rubate o un’infrastruttura compromessa.

«Per quanto possiamo stabilire, sembra che l’hack sia ancora in corso», ha affermato.

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Blockaid identifica una delega dannosa del wallet

Nella sua analisi on-chain pubblicata su X, Blockaid ha affermato che l’aggressore ha raggruppato 50 autorizzazioni EIP-7702 in un’unica transazione destinata a Binance 14. Secondo quanto riferito, una delle autorizzazioni corrispondeva al nonce richiesto dall’account, consentendone l’accettazione.

L’EIP-7702 consente a un account di delegare l’esecuzione a codice di smart contract. Blockaid ha affermato che l’account interessato era stato delegato a un contratto sweeper non verificato, che permetteva a un operatore designato di prosciugare token ed Ether.

Ben-Natan ha dichiarato a Cointelegraph che l’operazione potrebbe aver coinvolto più dispositivi compromessi e il passaggio attraverso la rete dell’exchange, sebbene ciò non sia stato confermato.

Corea del Nord, confronto con Bybit

Alla domanda se la presunta manipolazione della firma ricordasse l’attacco a Bybit del febbraio 2025, Ben-Natan ha descritto gli episodi come «molto, molto simili».

In tal caso, l’ aggiornamento forense pubblicato da Bybit affermava che gli aggressori avevano compromesso le credenziali di uno sviluppatore di Safe, avevano avuto accesso all’infrastruttura del fornitore di wallet e avevano ingannato i firmatari inducendoli ad approvare una transazione malevola.

Come nel caso di Bybit, Ben-Natan ha affermato che l’attività ricordava le operazioni collegate ad attaccanti informatici nordcoreani, sulla base della sofisticatezza dei preparativi on-chain.

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