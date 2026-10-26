Percentuale di programmi con una vulnerabilità critica confermata in base al tempo trascorso dalla messa online.
Fonte: Immunefi
Secondo la sua pagina principale, Immunefi è la più grande piattaforma mondiale di bug bounty e finora ha pagato 140 milioni di dollari in ricompense per bug bounty su 650 protocolli.
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Secondo Matthew Prince, CEO di Cloudflare, la rete ha registrato milioni di tentativi di exploit nelle 24 ore successive alla divulgazione pubblica delle vulnerabilità di PHP e migliaia di tentativi persino prima della loro divulgazione, come ha scritto in un post su X giovedì.
Secondo la società di infrastrutture internet, circa un sito web su cinque nel mondo instrada il traffico attraverso Cloudflare, contribuendo a velocizzare il caricamento dei siti e a proteggere gli utenti dalle minacce informatiche.
Il servizio di ricerca W3Techs stima che PHP alimenti circa il 69% dei siti web che utilizzano un linguaggio di programmazione lato server noto. Le vulnerabilità potrebbero consentire agli aggressori di diffondere malware o iniettare script dannosi nei siti web di tutto il mondo.
Anche la Cyber Division dell’FBI ha avvertito che le vulnerabilità potrebbero consentire ad attori malevoli di «eseguire codice da remoto nel core di PHP, compromettendo potenzialmente dati sensibili e reti», secondo un post pubblicato mercoledì su X.
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