Initia ha interrotto la sua blockchain layer-1 e i rollup dopo che gli analisti blockchain hanno segnalato un exploit che ha permesso a un attaccante di coniare token senza autorizzazione e prosciugare oltre 2,6 milioni di dollari in asset crypto.

La rete è stata interrotta alle 15:41 UTC di venerdì in seguito a un incidente di sicurezza, ha dichiarato Initia in un post su X. Il team ha affermato di collaborare con ricercatori di sicurezza, validatori ed exchange per determinare l’intera portata dell’impatto.

Il ricercatore di sicurezza blockchain Spreek ha per primo segnalato l’exploit venerdì, riferendo che un attaccante aveva coniato token senza autorizzazione e convertito circa 2,6 milioni di dollari in altri asset, mentre ulteriori fondi erano ancora in movimento.

La piattaforma DeFi D2 Finance ha poi riferito che l’attaccante aveva sfruttato una vulnerabilità per coniare 2 milioni di token AUSD senza una copertura sufficiente. L’attaccante ha quindi utilizzato trasferimenti cross-chain per prelevare circa 1,4 milioni di AUSD, 105 Ether (ETH) e 1,08 milioni di USDC (USDC) verso Ethereum.

Gli asset rubati sono stati successivamente consolidati in un wallet Ethereum contenente circa 1.135,5 ETH, per un valore di 2,73 milioni di dollari, secondo D2 Finance. La società ha attribuito l’exploit a una vulnerabilità in una funzione Move che ha permesso all’attaccante di creare token privi di copertura e scambiarli con asset su Ethereum.

Fonte: Initia

Initia è una blockchain layer-1 progettata per supportare una rete di rollup interconnessi, noti come Minitias. Il suo token nativo, INIT, è brevemente sceso intorno a 0,115 dollari venerdì prima di rimbalzare sopra 0,15 dollari, secondo i dati di CoinGecko. Al momento della stesura, il token veniva scambiato vicino a 0,1496 dollari, con un aumento di circa il 14% nelle 24 ore precedenti.

Initia non ha confermato pubblicamente le perdite stimate né la causa precisa dell’exploit, e la portata dell’impatto sugli utenti e le tempistiche per il ripristino delle operazioni della rete restano poco chiare. Cointelegraph non è riuscita a contattare Initia per un ulteriore commento tramite il suo account ufficiale su X.

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