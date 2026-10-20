Bitwise Asset Management e l’Hyperliquid Policy Center chiedono alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di rivedere le norme crypto proposte, sollecitando indicazioni più chiare sulla classificazione dei token, sugli airdrop e sul trading nei mercati secondari, nelle lettere di commento presentate lunedì.

Le richieste arrivano mentre la SEC chiude martedì il periodo per i commenti pubblici sulla proposta Regulation Crypto Assets, che introdurrebbe esenzioni per la raccolta di capitali crypto idonea e un safe harbor condizionato per i token associati a contratti di investimento.

In una lettera di commento del 19 ottobre, Bitwise Asset Management ha chiesto alla SEC di chiarire come i gestori degli investimenti debbano determinare se un asset crypto è soggetto alle leggi sui titoli, sostenendo che i gestori hanno bisogno di uno standard applicabile sulla base di “informazioni pubblicamente disponibili”.

La società ha inoltre chiesto norme più chiare su quando i gestori possano fare affidamento sul Form TR proposto dall’emittente, che certificherebbe la cessazione del contratto di investimento, e su come debbano valutare i token quando non esiste alcun documento di questo tipo.

Fonte: US Securities and Exchange Commission

In una presentazione separata, l’Hyperliquid Policy Center ha esortato la SEC ad ampliare il safe harbor proposto, sostenendo che potrebbe arrivare troppo tardi nello sviluppo di un progetto. Il gruppo ha chiesto protezioni più chiare per gli airdrop che premiano la partecipazione alla rete, nonché indicazioni sui riacquisti di token.

Hyperliquid ha inoltre avvertito che la proposta “non fornisce chiarezza” sul fatto che intermediari non registrati possano facilitare il trading di token o che i token possano essere scambiati liberamente tramite protocolli on-chain. Ha esortato la SEC ad affrontare direttamente le transazioni nei mercati secondari, invece di lasciare exchange e piattaforme di trading decentralizzate in una situazione di incertezza normativa.

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La proposta della SEC affronta obiezioni legali e relative alla tutela degli investitori

Mentre gli operatori del settore chiedevano modifiche alle norme proposte, l’ex funzionario della SEC addetto all’enforcement John Reed Stark e Lee Reiners, studioso di finanza della Duke University, hanno assunto una posizione del tutto diversa. In una lettera di commento del 16 ottobre, hanno esortato la commissione a ritirare interamente la proposta, sostenendo che ecceda l’autorità statutaria dell’agenzia e indebolisca la tutela degli investitori.

Stark e Reiners hanno affermato che le leggi sui titoli esistenti e il test di Howey della Corte Suprema forniscono già un quadro per regolamentare le offerte di criptovalute. Hanno sostenuto che le esenzioni per la raccolta di fondi indebolirebbero le tutele degli investitori, mentre il porto sicuro proposto consentirebbe agli emittenti di sottrarre di fatto i propri token alla vigilanza sui titoli mediante l’autocertificazione.

I due hanno inoltre avvertito che l’adozione delle norme in una forma sostanzialmente analoga a quella attuale inviterebbe a un’immediata contestazione legale, con il potenziale risultato che il quadro venga annullato.

Con la chiusura del periodo per i commenti pubblici martedì, la SEC esaminerà le osservazioni prima di decidere se modificare, adottare o ritirare le norme proposte. La commissione non ha annunciato un calendario per una decisione finale e qualsiasi norma definitiva richiederebbe un voto della commissione prima di entrare in vigore.

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