Il prezzo di Bitcoin non ha seguito il rialzo delle azioni, mentre un muro di vendite a 83.000 $ ha mantenuto BTC in un intervallo ristretto.

Bitcoin (BTC) è stato scambiato sotto gli 82.000 $ dopo l’apertura di lunedì a Wall Street, mentre le criptovalute divergevano dal rialzo delle azioni e dei rendimenti obbligazionari.





Punti chiave:

Bitcoin ha ceduto i guadagni di inizio settimana, mentre la liquidità in vendita si accumulava sopra gli 83.000 $ sugli exchange.

L’indice Nasdaq Composite ha seguito al rialzo le azioni asiatiche, guadagnando l’1,5% nelle prime ore di contrattazione di lunedì.

I rendimenti dei Treasury statunitensi hanno continuato a muoversi di pari passo con le azioni, con il rendimento decennale nuovamente al 5,13% in vista della pubblicazione dei risultati di importanti società.





Bitcoin resta stabile mentre azioni e rendimenti obbligazionari rimbalzano





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD è sceso fino a 81.678 $ su Bitstamp, dopo aver raggiunto 83.062 $ nella giornata.





Grafico a un'ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Sia i titoli asiatici sia quelli statunitensi hanno chiuso in rialzo all'inizio della settimana, contribuendo a recuperare le perdite della settimana precedente, mentre la pressione di vendita sui titoli tecnologici si è attenuata. L'indice composito KOSPI della Corea del Sud, fortemente orientato al settore tecnologico, ha chiuso la giornata in rialzo dell'1,76%, a 5.768 punti, mentre l'indice composito Nasdaq era in rialzo dell'1,5% al momento della stesura.





Grafico a un’ora dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Seguendo uno schema osservato nelle ultime settimane, i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono aumentati di pari passo con le azioni in vista dei solidi risultati societari attesi dai giganti tecnologici. Alcuni di questi risultati saranno pubblicati martedì e mercoledì, tra cui quelli di Meta, SpaceX e Tesla. I rendimenti dei titoli statunitensi a 10 e 30 anni hanno raggiunto rispettivamente il 5,13% e il 5,46%.





Grafico giornaliero del rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nella sua analisi più recente, la società di trading QCP Capital ha indicato la stabilità del mercato obbligazionario come un fattore chiave per lo slancio rialzista di Bitcoin. Ha inoltre avvertito che BTC potrebbe subire una nuova ondata di vendite dei titoli tecnologici, analoga a quella della scorsa settimana.





«Le dinamiche più ampie di riduzione della leva finanziaria nel mercato azionario potrebbero trasmettersi ai mercati delle criptovalute e potenzialmente minacciare il livello di supporto a 80.000 dollari, se persistessero. Al contrario, un rally sostenuto dei Treasury potrebbe sostenere gli asset rischiosi, in particolare se accompagnato da rendimenti reali in calo e da un dollaro statunitense più debole», ha scritto.





I venditori a 83.000 dollari tengono sotto controllo il prezzo di BTC





Su intervalli temporali più brevi, l'andamento del prezzo di Bitcoin ha incontrato un ostacolo dopo che la liquidità in vendita si è infittita sopra gli 83.000 dollari nei book degli exchange.





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I dati di CoinGlass hanno mostrato che questo muro di ordini in vendita ha spinto BTC/USD al ribasso, mentre le liquidazioni nel mercato crypto su 24 ore hanno raggiunto un totale di 335 milioni di dollari.





Mappa del calore delle liquidazioni delle criptovalute. Fonte: CoinGlass





In un contesto caratterizzato da condizioni laterali, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha mostrato una riduzione dell’attività delle balene di Bitcoin. Il rapporto tra balene su Binance, che registra la quota delle 10 transazioni di afflusso più grandi rispetto agli afflussi totali, è sceso a 0,45 dallo 0,54 di inizio ottobre.





«Il calo del Whale Ratio indica che la proporzione delle grandi transazioni di deposito in BTC rispetto agli afflussi totali sugli exchange sta diminuendo, riflettendo potenzialmente cambiamenti nelle strategie di trading e nelle attività di gestione degli asset delle balene», ha riassunto CryptoQuant.





Rapporto delle balene sull’exchange Bitcoin di Binance. Fonte: CryptoQuant



