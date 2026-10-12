La scoperta di un impianto hardware non autorizzato in un dispositivo Ledger ha riacceso il dibattito sulla possibilità che gli ETF su Bitcoin siano più sicuri dell’autocustodia dei Bitcoin tramite dispositivi hardware.

Il nuovo exploit di Ledger ha alimentato un ampio dibattito nel settore sulla sicurezza dei wallet hardware rispetto alla custodia dei propri Bitcoin tramite fondi negoziati in borsa (ETF).

L’analista di Bitcoin Plan B ha affermato che la sua decisione, allora controversa, di trasferire i suoi Bitcoin (BTC) negli ETF nel 2025 si è rivelata corretta alla luce dei recenti exploit di Coldcard e Ledger. «Nessun rimpianto» per la mia decisione sugli ETF, ha scritto lunedì l’analista in un post su X.

I grandi detentori convertono da anni gli asset in autocustodia negli ETF per una «maggiore sicurezza», che rappresenta uno dei principali «argomenti di vendita» degli ETF, ha dichiarato lunedì via email a Cointelegraph Ophelia Snyder, cofondatrice di 21Shares, aggiungendo che i recenti exploit hanno reso questo fenomeno parte del «dibattito pubblico».

Le dichiarazioni seguono la scoperta di un wallet Ledger compromesso che conteneva un impianto hardware non autorizzato. Alcuni investigatori blockchain hanno stimato che le perdite derivanti da questi impianti potrebbero superare gli 86 milioni di dollari, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei cold wallet in autocustodia.

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I wallet hardware sono ancora sicuri, ma i fornitori hanno bisogno di una migliore modellazione delle minacce: Adam Back

A ogni modo, i wallet hardware possono ancora essere opzioni di custodia sicure, ma i fornitori devono comprendere meglio il panorama delle minacce emergenti, secondo il CEO di Blockstream e inventore di Hashcash Adam Back.

«Sorprendentemente pochi produttori hanno compreso gli attacchi generici, o almeno così sembrava dalle loro scelte di marketing e progettazione, nell’ultimo decennio. È ora di recuperare il ritardo con la modellazione delle minacce», ha scritto Back sabato in un post su X.

Fonte: Adam Indietro

Tuttavia, Snyder ha affermato che il problema principale dei wallet non-custodial è che la loro sicurezza dipende dalla competenza tecnica degli investitori e dalla configurazione individuale. Ha dichiarato:

«Senza dedicare tempo e attenzione a una configurazione corretta, la custodia autonoma sarà sempre meno sicura che affidare gli asset a una società specializzata, il cui compito è gestire quei protocolli per voi.»

Anche il ricercatore di sicurezza di Bitcoin e cypherpunk Jameson Lopp ha affermato che i wallet non-custodial possono essere un’opzione solida, ma ha esortato gli investitori a evitare una migrazione di massa, per non creare nuovi punti centrali di vulnerabilità durante transazioni affrettate.

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