Fonte: Adam Indietro
Tuttavia, Snyder ha affermato che il problema principale dei wallet non-custodial è che la loro sicurezza dipende dalla competenza tecnica degli investitori e dalla configurazione individuale. Ha dichiarato:
«Senza dedicare tempo e attenzione a una configurazione corretta, la custodia autonoma sarà sempre meno sicura che affidare gli asset a una società specializzata, il cui compito è gestire quei protocolli per voi.»
Anche il ricercatore di sicurezza di Bitcoin e cypherpunk Jameson Lopp ha affermato che i wallet non-custodial possono essere un’opzione solida, ma ha esortato gli investitori a evitare una migrazione di massa, per non creare nuovi punti centrali di vulnerabilità durante transazioni affrettate.
Rivista: I bitcoiner ricorrono ai lanci di dadi mentre rivalutano le configurazioni di custodia autonoma