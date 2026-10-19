La società di tesoreria Bitcoin Strive ha acquistato la scorsa settimana 4.045 Bitcoin per circa 335 milioni di dollari, portando le proprie partecipazioni totali a 36.818 BTC mentre continua ad ampliare le proprie riserve di criptovalute attraverso finanziamenti azionari.

La società ha acquisito Bitcoin (BTC) tra il 12 e il 16 ottobre a un prezzo medio di 82.803 dollari per moneta, incluse commissioni e spese, secondo un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Strive è ora la quarta maggiore società quotata detentrice di BTC, davanti a MARA Holdings, con riserve valutate circa 3 miliardi di dollari, secondo i dati di BitcoinTreasuries.net. Secondo quanto riportato, MARA starebbe vendendo parte delle proprie partecipazioni, mentre Arkham ha monitorato wallet collegati al miner che negli ultimi giorni hanno depositato su Binance e Gate criptovalute per un valore di circa 82 milioni di dollari.

Le partecipazioni in Bitcoin di Strive hanno raggiunto 36.818 BTC. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Strive ha inoltre dichiarato proventi per circa 369 milioni di dollari dall’esercizio di warrant il 12 e 13 ottobre, con conseguente emissione di 13,7 milioni di azioni ordinarie. Il numero effettivo di azioni è aumentato del 12,4%, in linea approssimativamente con l’incremento del 12,3% delle partecipazioni in Bitcoin, lasciando sostanzialmente invariato il BTC per azione.

L’ultima acquisizione segue una serie di ingenti acquisti di Bitcoin da parte della società, tra cui un acquisto di 3.311 BTC la settimana precedente, quando le sue partecipazioni sono aumentate dell’11,2%, superando l’incremento del 9,4% del numero effettivo di azioni ordinarie.

Strive ha inoltre annunciato il lancio di SATS la scorsa settimana, una nuova emissione di azioni privilegiate con un dividendo annuale fisso del 15%, pagabile ogni giorno lavorativo a partire dal 9 novembre, previa approvazione del consiglio di amministrazione. La società ha fissato a 630 milioni di dollari il valore dell’offerta delle nuove azioni privilegiate la scorsa settimana, con proventi che potrebbero finanziare ulteriori acquisti di Bitcoin.

Le azioni di Strive (ASST) erano in rialzo di circa il 7,7%, a 25,95 dollari, nelle contrattazioni di tarda mattinata di lunedì, secondo i dati di Yahoo Finance.

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