Fonte: Dylan LeClair, direttore della strategia Bitcoin di Metaplanet
L'accordo arriva mentre Metaplanet continua ad ampliare le proprie partecipazioni in Bitcoin. Secondo i dati del settore, la società ha accumulato 44.000 BTC, diventando il secondo maggiore detentore aziendale di Bitcoin quotato in borsa, dietro a Strategy.
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L'accordo consentirebbe a Metaplanet di raccogliere capitali in dollari statunitensi attraverso offerte di azioni privilegiate, integrando il finanziamento esistente denominato in yen in Giappone.
In un documento depositato presso la SEC il 15 ottobre, Super League ha dichiarato che il mercato statunitense dei titoli privilegiati emessi dalle società che detengono riserve di Bitcoin è cresciuto abbastanza da sostenere nuovi operatori. La struttura di finanziamento proposta fornirebbe un'ulteriore fonte di finanziamento per gli acquisti di Bitcoin senza fare affidamento principalmente sul debito convenzionale.
L'espansione arriva mentre Metaplanet rivede la propria strategia d'investimento più ampia. All'inizio di questo mese, la società ha proposto di destinare fino al 15% del totale delle proprie attività a investimenti strategici per contribuire a finanziare gli acquisti di Bitcoin e i pagamenti dei dividendi.
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