Gli azionisti di Super League, società di gaming e media digitali quotata al Nasdaq, hanno approvato un accordo che darebbe alla società giapponese di tesoreria in Bitcoin Metaplanet una partecipazione del 93,7%, spianando la strada alla sua espansione nei mercati dei capitali statunitensi attraverso una società di tesoreria in Bitcoin quotata in borsa.

Secondo un’ annuncio e un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, gli azionisti hanno approvato l’emissione di un massimo di 435,9 milioni di azioni ordinarie nell’ambito di accordi che coinvolgono Metaplanet ed Evo Fund. Metaplanet conferirà 2.100 Bitcoin (BTC) e 2,5 milioni di dollari in contanti in cambio di 44,86 milioni di azioni ordinarie, 100 azioni privilegiate perpetue convertibili con diritti di governance e warrant decennali per ulteriori azioni ordinarie.

L’operazione darebbe a Metaplanet il controllo della società, inclusa la possibilità di designare la maggioranza del consiglio di amministrazione e approvare le principali decisioni aziendali. Le azioni ordinarie di Metaplanet saranno soggette a un periodo di lock-up di cinque anni.

Nell’ambito dell’accordo, Super League prevede di rinominarsi Superplanet e di adottare il ticker Nasdaq SUPA, con una strategia incentrata sull’aumento delle proprie disponibilità di Bitcoin per azione.

Anziché affidarsi principalmente al debito, Superplanet intende finanziare ulteriori acquisti di Bitcoin attraverso azioni privilegiate perpetue senior non convertibili. Metaplanet avrà inoltre la possibilità di investire fino a 210 milioni di dollari in azioni privilegiate junior per fornire ulteriore sostegno finanziario.

Fonte: Dylan LeClair, direttore della strategia Bitcoin di Metaplanet

L'accordo arriva mentre Metaplanet continua ad ampliare le proprie partecipazioni in Bitcoin. Secondo i dati del settore, la società ha accumulato 44.000 BTC, diventando il secondo maggiore detentore aziendale di Bitcoin quotato in borsa, dietro a Strategy.

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Metaplanet si rivolge ai mercati statunitensi per finanziare gli acquisti di Bitcoin

L'accordo consentirebbe a Metaplanet di raccogliere capitali in dollari statunitensi attraverso offerte di azioni privilegiate, integrando il finanziamento esistente denominato in yen in Giappone.

In un documento depositato presso la SEC il 15 ottobre, Super League ha dichiarato che il mercato statunitense dei titoli privilegiati emessi dalle società che detengono riserve di Bitcoin è cresciuto abbastanza da sostenere nuovi operatori. La struttura di finanziamento proposta fornirebbe un'ulteriore fonte di finanziamento per gli acquisti di Bitcoin senza fare affidamento principalmente sul debito convenzionale.

L'espansione arriva mentre Metaplanet rivede la propria strategia d'investimento più ampia. All'inizio di questo mese, la società ha proposto di destinare fino al 15% del totale delle proprie attività a investimenti strategici per contribuire a finanziare gli acquisti di Bitcoin e i pagamenti dei dividendi.

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