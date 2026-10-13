Dopo che i legislatori statunitensi non sono riusciti ad approvare una legge organica sulla struttura del mercato degli asset digitali, le autorità di regolamentazione finanziaria hanno intensificato gli sforzi per modificare le norme relative alla supervisione e all’applicazione delle regole nei confronti delle società e delle offerte di criptovalute.

Tuttavia, le due principali autorità di regolamentazione, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sono a corto di personale ai vertici, lasciando le decisioni sulla regolamentazione di alcuni aspetti del mercato delle criptovalute da 3.000 miliardi di dollari in gran parte nelle mani di sole tre persone, due delle quali sono state nominate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Alla SEC, due commissari — il presidente Paul Atkins e l’ex presidente facente funzione Mark Uyeda — restano dopo la partenza della commissaria Hester Peirce all’inizio di questo mese. La carenza di leadership alla CFTC è ancora più evidente: Michael Selig è il solo presidente e commissario confermato dal Senato dal dicembre 2025. Le agenzie dovrebbero avere ciascuna cinque commissari.

Entrambe le agenzie hanno proposto norme che sembrano tentare di sostituire la legislazione del Congresso nella regolamentazione delle criptovalute.

La SEC ha proposto norme per fornire alle società un approdo sicuro affinché i token non siano trattati come “contratti d’investimento” ad agosto, e la CFTC ha seguito l’esempio a ottobre, con Selig che ha affermato che l’agenzia avrebbe utilizzato le sue “autorità statutarie esistenti” per affrontare la regolamentazione delle criptovalute attraverso norme proposte sulle piattaforme di scambio. Atkins ha aggiunto il 2 ottobre che per le criptovalute “erano all’orizzonte ulteriori proposte normative”.

Un solo commissario della SEC potrebbe avere l’ultima parola sulle norme relative alle criptovalute?

Il 30 settembre, la SEC ha reso ancora più semplici queste vie normative in presenza di un numero ridotto di commissari. L’agenzia ha pubblicato una norma definitiva entrata in vigore il 2 ottobre, affermando di aver modificato i requisiti di quorum per “promuovere flessibilità e definitività nell’elaborazione delle norme dell’agenzia”. In molti casi, la norma riduce a una sola persona il numero di commissari necessari per il quorum, se sono presenti soltanto due commissari.

“[...] con ormai solo due commissari in carica ed essendo del tutto possibile che uno dei due debba astenersi da una questione (o sia altrimenti irreperibile), ora ne basta uno per approvare una norma formale applicabile ai vasti mercati statunitensi dei titoli, dal valore di migliaia di miliardi di dollari”, ha scritto Robin Wigglesworth in un editoriale del 5 ottobre per il Financial Times.

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Uyeda ha risposto domenica in un suo editoriale sul Financial Times, sostenendo che l’“impegno della SEC per la propria missione rimane invariato” nonostante la presenza di soli due commissari e l’assenza di annunci da parte di Trump su ulteriori nomine per coprire i seggi vacanti. Il responsabile delle politiche ha affermato che la modifica delle norme “chiarisce che la Commissione può raggiungere il quorum se tutti i commissari tranne uno sono esclusi da una questione”.

“Sostenere che la SEC stia ‘rivedendo frettolosamente’ la propria norma sul quorum affinché i commissari rimasti possano ‘fare a modo loro’ offre un paragone suggestivo con regimi distopici di fantasia, ma trae in inganno i lettori sul motivo per cui la Commissione ha rivisto la propria norma sul quorum e sul perché ciò sia un miglioramento”, ha affermato Uyeda.

A martedì, la Casa Bianca non aveva annunciato alcuna nomina per la SEC e la CFTC, lasciando potenzialmente il processo di elaborazione delle norme nelle mani di una sola persona per ciascuna agenzia per mesi, se non più a lungo. Il Congresso ha ancora tempo per votare sulla legge sulla struttura del mercato al centro della controversia, il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, ma alcuni esperti non ritengono che i legislatori vedranno avanzare la legge in una sessione a camere sciolte tra le elezioni di metà mandato del 2026 e l’insediamento della nuova sessione a gennaio.

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