La Cina ha pubblicato nuove norme sulle identità digitali basate su blockchain il 27 novembre, istituendo un quadro per la verifica dell’identità e l’interoperabilità tra istituzioni governative e piattaforme del settore privato.

Le norme, che entreranno in vigore il 1° marzo 2027, sono state emanate congiuntamente da 11 dipartimenti governativi, tra cui la People’s Bank of China e la Cyberspace Administration of China.

In base alle norme, la rete blockchain nazionale cinese fornirà l’infrastruttura per un sistema di identità digitale gestito da enti autorizzati dall’autorità cinese per il cyberspazio, in collaborazione con fornitori di autenticazione dell’identità e di credenziali.

Le identità digitali basate sulla tecnologia blockchain possono consentire agli utenti di verificare la propria identità o le proprie credenziali tra piattaforme senza divulgare informazioni personali non necessarie.

Secondo China Net, un organo d’informazione sostenuto dallo Stato cinese, la catena delle identità riunirà più istituzioni “per raggiungere un consenso tra più parti attraverso la tecnologia blockchain”.

Le norme rientrano nella più ampia spinta della Cina ad ampliare l’adozione della blockchain: il Paese punta a completare in larga misura entro il 2030 la propria infrastruttura blockchain nazionale, mantenendo al contempo le restrizioni sulle attività legate alle criptovalute nella Cina continentale.

Limiti alla raccolta di dati sull’identità digitale

Individui e organizzazioni potranno registrare volontariamente identità digitali e usare credenziali verificabili per divulgare informazioni specifiche, come qualifiche scolastiche o professionali, senza dover necessariamente rivelare tutti i dati associati.

Le piattaforme e i fornitori di servizi di identità digitale dovranno rispettare i requisiti di minimizzazione dei dati, raccogliendo solo le informazioni necessarie per la verifica dell’identità. Sarà loro vietato usare tali dati per la profilazione tra piattaforme o la pubblicità mirata.

Le norme mirano ad affrontare gli ostacoli alla verifica dell’identità tra regioni, settori e piattaforme. Incentivano inoltre l’interoperabilità con lo yuan digitale e l’adozione di identità digitali distribuite in settori quali finanza, fiscalità, trasporti e dogane.

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