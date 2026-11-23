Lunedì Bitcoin ha guadagnato fino al 5,4% mentre criptovalute e azioni hanno registrato rialzi in seguito alla notizia che Nvidia aveva reintegrato il suo fondatore, Jensen Huang, come CEO.

Punti chiave:

Bitcoin (BTC) ha raggiunto massimi locali di 64.505 dollari su Bitstamp dopo l’annuncio del reintegro di Jensen Huang come CEO di Nvidia.

Il titolo Nvidia è balzato del 35% fino a un massimo di 171,50 dollari, aggiungendo 1.000 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato in una mossa storica.

L’andamento del prezzo di BTC ha iniziato a rispecchiare i pattern osservati nel terzo trimestre del 2023, in seguito a una croce della morte tra due medie mobili che ha preceduto minimi macro di 25.000 dollari.



Il prezzo di BTC raggiunge i 64.500 dollari durante la reazione a Nvidia

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD ha raggiunto massimi locali di 64.505 dollari su Bitstamp, in rialzo di oltre il 17% rispetto al minimo degli ultimi 26 mesi registrato sabato.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Le azioni statunitensi hanno aperto in netto rialzo, trainate da Nvidia, che ha guadagnato fino al 35%, aggiungendo 1.000 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato.

Grafico a un giorno del titolo Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il consiglio di amministrazione della società ha confermato il ritorno di Huang poco prima dell’inizio della sessione di trading statunitense, affermando che la decisione è stata «unanime».

«Il Consiglio ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare NVIDIA e che il suo reintegro sia nel miglior interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti», ha dichiarato il presidente del consiglio Harvey Jones in un comunicato stampa.

L’annuncio ha fatto seguito ai commenti di venerdì del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva detto ai giornalisti che «sarebbe lieto di vedere» Huang tornare. In post pubblicati su Truth Social, Trump ha descritto la decisione del consiglio come «una decisione assolutamente eccellente».

«Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in NVIDIA per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma anche dell’economia americana», ha aggiunto.

«Il governo degli Stati Uniti non ha motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in NVIDIA comporti rischi per la sicurezza nazionale».

Al momento della stesura, l’S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato ai titoli tecnologici, erano in rialzo rispettivamente del 4,8% e del 6,8%.

Un’eccezione degna di nota è stata Anthropic, le cui azioni sono scese dell’1,7% nella giornata, nonostante il più ampio sollievo che il ritorno di Huang aveva portato al settore dell’intelligenza artificiale.

Grafico azionario di Anthropic a 15 minuti. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il prezzo di BTC guadagna il 12% da 55.000 $: tre cose da sapere su Bitcoin questa settimana

Gli obiettivi rialzisti del prezzo di BTC sono le principali medie mobili giornaliere

Il rally delle azioni ha colto di sorpresa i venditori allo scoperto di criptovalute. I dati di CoinGlass hanno mostrato liquidazioni complessive per oltre 500 milioni di dollari nelle quattro ore precedenti le 16:00 UTC.

Liquidazioni crypto rispetto al grafico BTC/USD (screenshot). Fonte: CoinGlass

In un’ analisi pubblicata su X, il trader e analista di criptovalute Michaël Van de Poppe ha indicato come prossimi obiettivi di prezzo di BTC da recuperare le due linee di tendenza della media mobile semplice (SMA) a 21 e 200 giorni, rispettivamente a 69.014 e 72.240 dollari.

«La media mobile a 200 giorni rappresenterebbe un rally del 30% dai minimi ed è una resistenza molto, molto probabile per un rally di sollievo», ha previsto.

Cointelegraph aveva precedentemente riferito che le due linee di tendenza avevano formato una «death cross» per la prima volta dal terzo trimestre del 2023, quando un pattern simile aveva preceduto minimi macro intorno ai 25.000 dollari.

Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 21 e 200 periodi. Fonte: Cointelegraph/TradingView