L’ex ingegnere software di Robinhood Huaisong “Jerry” Xiang si è dichiarato colpevole di frode telematica dopo aver usato informazioni riservate sulle prossime quotazioni di criptovalute sulla piattaforma per fare trading di futures perpetui sull’exchange decentralizzato Hyperliquid, ottenendo profitti illeciti per 125.523 dollari.

Lunedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Xiang è comparso davanti al giudice distrettuale statunitense Colleen McMahon per la dichiarazione di colpevolezza e ha accettato di confiscare 125.523 dollari. Xiang rischia una pena massima di 20 anni di carcere e dovrebbe essere condannato il 25 febbraio 2027.

I procuratori hanno dichiarato che l’ingegnere software aveva accesso a informazioni non pubbliche sui token che Robinhood Crypto intendeva quotare e sulle relative tempistiche. Tra il 2025 e il 2026, ha acquistato ripetutamente futures perpetui legati a quei token prima che gli annunci fossero resi pubblici.

La dichiarazione di colpevolezza arriva dopo le accuse di settembre contro Xiang e un altro ex ingegnere di Robinhood, Hefu Chai. Entrambi erano accusati di aver sfruttato informazioni interne sulle quotazioni per fare trading su Hyperliquid; inizialmente, i procuratori avevano sostenuto che ciascuno avesse guadagnato più di 50.000 dollari.

L’annuncio di lunedì del DOJ non ha fornito aggiornamenti sul caso di Chai.

A maggio, la società di analisi crypto Kaiko ha segnalato attività di trading sospette su Hyperliquid prima della quotazione di Lighter (LIT) da parte di Robinhood, avvenuta il 15 gennaio. Uno dei wallet individuati nella sua indagine corrisponde a un indirizzo che i procuratori hanno successivamente collegato a Chai, che secondo le accuse lo avrebbe usato per fare trading sui futures perpetui di LIT prima della quotazione.

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