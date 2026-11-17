Quattro senatori democratici hanno sollecitato la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense a chiarire le misure di contrasto ai reati finanziari previste dall’esenzione per le azioni tokenizzate, avvertendo che le azioni tokenizzate acquistate da investitori verificati potrebbero raggiungere wallet offshore o non verificati.

In una lettera pubblicata lunedì, i senatori Angela Alsobrooks, Catherine Cortez Masto, Mark Warner e Ruben Gallego hanno chiesto come si applichino le norme antiriciclaggio e Know Your Customer alle piattaforme di negoziazione di titoli tokenizzati, che possono negoziare determinati titoli azionari statunitensi senza registrarsi come borse valori.

I senatori hanno affermato che l’ Esenzione per l’innovazione del 17 settembre impone alle piattaforme di controllare l’accesso alla negoziazione, ma non prescrive restrizioni sui trasferimenti successivi. Hanno chiesto chi sarebbe responsabile dei token trasferiti al di fuori delle piattaforme regolamentate e se la SEC potrebbe recuperarli o congelarli.

I legislatori hanno inoltre messo in discussione il diritto degli emittenti di opporsi, l’accesso degli investitori retail alle tutele per la migliore esecuzione e le garanzie di custodia. Hanno rivolto 13 domande al presidente della SEC Paul Atkins, sollecitando un processo normativo più trasparente e chiedendo risposte entro 30 giorni.

Quando ha annunciato l’esenzione a settembre, Atkins ha dichiarato che le norme federali contro le frodi e la manipolazione del mercato avrebbero continuato ad applicarsi integralmente.

OKXICE, una joint venture tra l’exchange crypto OKX e Intercontinental Exchange, la società madre della Borsa di New York, ha a sua volta incontrato opposizioni da parte degli emittenti. Il suo avviso pubblico del 5 novembre elencava 67 società che si sono opposte alla negoziazione delle proprie azioni tokenizzate sulla piattaforma.

Backpack ottiene l’approvazione della CFTC per una borsa di derivati basata su blockchain

Separatamente, lunedì l’exchange crypto Backpack ha dichiarato di aver ottenuto l’approvazione della Commodity Futures Trading Commission per istituire una borsa statunitense di derivati e una stanza di compensazione basate su infrastruttura blockchain, aprendo la strada alla negoziazione con leva di futures perpetui crypto.

Il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato che gli operatori basati su blockchain devono rispettare gli stessi standard normativi delle società tradizionali, inclusi i requisiti in materia di antiriciclaggio, tutela dei clienti e sorveglianza del mercato.

Backpack ha anche un’attività nel settore delle azioni tokenizzate, sebbene le sue più recenti approvazioni della CFTC riguardino i derivati e non l’esenzione della SEC messa in discussione dai legislatori.

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