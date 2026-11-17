La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha ordinato la sospensione temporanea di alcuni mercati di previsione di Kalshi che consentono ai trader di scommettere sulle parole o frasi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe pronunciare, citando timori di una possibile manipolazione.

In un ordine del 13 novembre, la CFTC ha preso di mira il mercato di Kalshi “Quali soprannomi dirà Trump prima del 2027?” e la serie di contratti TRUMPSAY. L’autorità ha affermato che Kalshi aveva quotato il mercato sui soprannomi dopo un avviso del personale del 22 settembre sui rischi di manipolazione, senza aggiornare la propria certificazione per affrontare tali preoccupazioni.

La CFTC ha confermato a Cointelegraph di aver sospeso la quotazione di alcuni mercati di Kalshi sulle menzioni in attesa di ulteriori procedimenti. Kalshi ha tempo fino all’11 dicembre per rispondere e l’autorità non ha ancora stabilito in via definitiva se i contratti siano conformi alla legge federale.

“Non siamo d’accordo con questa decisione”, ha dichiarato martedì ad Axios il CEO di Kalshi, Tarek Mansour. Ha sostenuto che i mercati che prevedono le parole di Trump hanno un valore economico perché le dichiarazioni del presidente possono muovere i mercati finanziari.

Nel suo avviso di settembre, il personale della CFTC ha avvertito che le persone le cui azioni determinano l’esito di un contratto, o quelle a loro vicine, potrebbero influenzare il risultato o sfruttarne la conoscenza anticipata.

Kalshi aveva già smesso di quotare numerosi altri mercati sulle menzioni su richiesta dell’autorità di regolamentazione, compresi tutti i contratti sulle menzioni relativi allo sport, ha riferito Reuters citando una persona a conoscenza della vicenda.

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Il caso del teleprompter evidenzia i rischi legati alle informazioni privilegiate

L’azione dell’autorità di regolamentazione segue un precedente caso di insider trading che ha coinvolto Gabriel Perez, un ex operatore del teleprompter della Casa Bianca che, secondo la CFTC, ha utilizzato la conoscenza anticipata dei discorsi del presidente Trump per trarre profitto dai contratti di Kalshi.

A luglio, Cointelegraph ha riferito che il sistema di sorveglianza di Kalshi aveva segnalato le operazioni di Perez e le aveva trasmesse alla CFTC. Il successivo ordine esecutivo del 28 agosto dell’autorità ha rilevato che Perez generalmente aveva accesso ai discorsi preparati di Trump circa un’ora prima della loro pronuncia e utilizzava tali informazioni per scommettere sulla pronuncia di parole specifiche. Ha realizzato profitti in 39 dei 43 contratti distribuiti su 14 mercati sulle menzioni e, in un’occasione, ha modificato la propria posizione dopo che Trump aveva saltato o deviato da una parte di un discorso preparato.

Ad agosto, la CFTC ha ordinato a Perez di restituire 107.539 dollari di profitti e di pagare una sanzione civile di 65.000 dollari per aver negoziato sulla base di informazioni non pubbliche. Perez ha raggiunto un accordo senza ammettere le contestazioni dell’autorità.

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