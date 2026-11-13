L’exchange di criptovalute indiano Unocoin ha mantenuto sospesi depositi e prelievi mentre indaga per stabilire se trasferimenti sospetti da wallet collegati al depositario BitGo siano stati effettuati utilizzando una funzione di recupero.

Venerdì, l’exchange ha dichiarato che BitGo aveva congelato il conto aziendale dell’exchange il 6 novembre su richiesta di Unocoin e che il congelamento aveva funzionato come previsto. Secondo Unocoin, le transazioni oggetto dell’indagine sono state firmate e trasmesse al di fuori della piattaforma di BitGo.

L’exchange ha dichiarato che i wallet multisig di BitGo includono una funzione di recupero che consente ai titolari dei wallet di accedere ai fondi qualora BitGo diventi indisponibile. Unocoin sospetta che la funzione sia stata utilizzata impropriamente e non ha ancora stabilito come siano avvenuti i trasferimenti né se abbia perso asset digitali.

Unocoin e BitGo non hanno risposto alla richiesta di ulteriori informazioni di Cointelegraph prima della pubblicazione.

Unocoin ha rilevato per la prima volta l’attività non autorizzata il 6 novembre e ha sospeso tutti i servizi lunedì, dopo aver rilevato ulteriori attività. Giovedì, ha rivelato transazioni in uscita da un indirizzo Ethereum nella sua infrastruttura di wallet BitGo e ha dichiarato che i suoi server erano stati compromessi.

L’exchange non ha annunciato una data per il ripristino dei servizi.

Un avvertimento dell’agenzia indiana per la cybersicurezza del 5 novembre ha descritto una campagna assistita dall’IA mirata agli exchange crypto e ad altre società finanziarie. Non è stato stabilito alcun collegamento con l’incidente di Unocoin.

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