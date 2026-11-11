Il principale istituto di credito tedesco, Deutsche Bank, ha lanciato mercoledì il suo servizio di custodia di criptovalute per clienti istituzionali e aziendali, secondo un annuncio condiviso con Cointelegraph.

La banca ha inoltre firmato un memorandum d’intesa con Deutsche Asset Management, la società di gestione patrimoniale di cui detiene la maggioranza, per esplorare una collaborazione su fondi del mercato monetario tokenizzati, commodity cripto negoziate in borsa e stablecoin.

Deutsche Bank ha annunciato l’intenzione di offrire il servizio a clienti istituzionali e aziendali in Europa il 16 settembre, in attesa dell’autorizzazione normativa. La registrazione di Deutsche Bank per i servizi di custodia e trasferimento di criptovalute nel registro del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) dell’Unione europea è datata 12 ottobre e indica la tedesca BaFin come autorità di vigilanza.

Il servizio supporta inizialmente Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e alcune stablecoin, tra cui USDC (USDC) ed EURC (EURC) di Circle, oltre ad AllUnity EURAU.

Gerald Podobnik, co-responsabile della banca aziendale di Deutsche Bank, ha dichiarato a Reuters a ottobre che la banca prevedeva di lanciare il servizio in Germania prima di espandersi verso i centri finanziari asiatici nel 2027.

Deutsche Bank ha stretto una partnership con il fornitore di infrastrutture per criptovalute Taurus nel 2023 per sviluppare servizi di custodia, dopo aver presentato domanda per una licenza di custodia di asset digitali in Germania.

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