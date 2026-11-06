Gli hacker di Binance hanno avuto accesso per otto settimane prima dell’exploit da 6,3 miliardi di dollari, stima Security Alliance

L’organizzazione non profit di cybersicurezza Security Alliance (SEAL) stima che TraderTraitor, collegato alla Corea del Nord, abbia ottenuto accesso ai sistemi di Binance circa otto settimane prima dell’exploit da 6,3 miliardi di dollari del 29 ottobre.

Il gruppo di hacker ha ottenuto accesso ai sistemi di Binance in un momento imprecisato di settembre, ha scritto SEAL in un report di giovedì, aggiungendo che, dopo l’intrusione iniziale, gli attori delle minacce possono muoversi in questi sistemi con un «alto grado di furtività per periodi prolungati».

SEAL ha identificato almeno quattro «società di facciata» associate alle false campagne di reclutamento di TraderTraitor nel 2026, tra cui citalab.net, citalab.com, bitfit.io e oddium.io.

L’analisi dell’organizzazione di cybersicurezza ha evidenziato schemi simili di intrusioni in più fasi in altri hack di criptovalute di alto profilo. Ha stimato che gli aggressori abbiano avuto accesso per circa sei settimane prima dell’ hack da 388 milioni di dollari ai danni di Bitget, che abbiano avuto accesso a LayerZero per sei settimane prima della vulnerabilità che ha portato all’ exploit da 293 milioni di dollari di Kelp DAO e che abbiano avuto accesso per circa tre settimane prima di condurre l’ exploit da 24 milioni di dollari di AFX.

Cointelegraph ha contattato Binance per un commento sulle stime, ma non ha ricevuto risposta entro la pubblicazione. Binance ha attribuito l’ hack da 6,3 miliardi di dollari a un falso colloquio di lavoro che ha permesso agli hacker di compromettere il dispositivo di un dipendente e sottrarre credenziali per violare l’infrastruttura dei wallet dell’exchange.

Binance ha fatto risalire la campagna d’attacco a giugno, quando è stato compromesso il dispositivo di un altro dipendente. L’exchange ha rilevato l’incidente e sostituito il dispositivo, ma ha dichiarato che gli aggressori avevano già raccolto informazioni sul suo team e sull’infrastruttura dei wallet, secondo un post pubblicato martedì su X.

Il Federal Bureau of Investigation statunitense ha attribuito l’attacco a TraderTraitor, il gruppo nordcoreano, in un report di sabato. Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha respinto le accuse.

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