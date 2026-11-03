La Borsa di Mosca prevede di avviare il 1° dicembre le contrattazioni su Bitcoin, Ether e USDT di Tether, inaugurando quello che descrive come il primo mercato organizzato russo delle valute digitali.

L’exchange ha dichiarato lunedì che le contrattazioni pilota inizieranno con l’adesione dei partecipanti alla piattaforma. Le operazioni utilizzeranno l’infrastruttura esistente del mercato azionario e saranno compensate tramite il National Clearing Center (NCC), con orari di negoziazione dalle 6:50 alle 23:50, ora di Mosca.

La piazza supporterà inizialmente il regolamento in giornata e il giorno successivo, oltre alle operazioni di swap. Secondo l’exchange, gli investitori non qualificati dovranno superare un test prima di acquistare criptovalute e saranno soggetti a un limite annuale di acquisto di 300.000 rubli (circa 3.700 dollari) per broker.

Il lancio segue una legge russa sulle criptovalute le cui disposizioni principali sono entrate in vigore il 1° settembre. La legge autorizza le contrattazioni regolamentate, ma mantiene in Russia il divieto di utilizzare le criptovalute per i pagamenti di beni e servizi.

La Borsa di Mosca e l’NCC sono soggetti a sanzioni statunitensi dal giugno 2024, quando anche il Regno Unito ha sanzionato la Borsa. L’Unione Europea l’ha aggiunta alla propria lista di sanzioni nel luglio 2026.

C’è domanda per una borsa sottoposta a sanzioni?

Sergey Mendeleev, fondatore della piattaforma russa per i pagamenti transfrontalieri Exved, ha dichiarato a Cointelegraph di dubitare che il mercato proposto possa attirare una domanda significativa.

«Né il mercato globale né quello locale se ne accorgeranno minimamente», ha affermato, chiedendosi chi farebbe trading su una borsa sottoposta a sanzioni.

Il Regno Unito ha sanzionato Mendeleev il 26 maggio.

Mendeleev ha inoltre previsto condizioni di trading non competitive, paragonando l’offerta prospettata ai conti per i metalli preziosi presso la banca russa Sberbank, dove i clienti negoziano i saldi dei conti senza entrare in possesso del metallo fisico.

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Ha avvertito che gli investitori potrebbero dover affrontare «spread assolutamente esorbitanti», riferendosi alla differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita. «Per i normali investitori non qualificati, si tratta di una proposta del tutto poco attraente e non redditizia», ha affermato.

Mendeleev ha visto un potenziale per la piattaforma nel supportare i pagamenti transfrontalieri. Ha affermato che una piazza in cui importatori ed esportatori potessero acquistare e vendere criptovalute direttamente tra loro sarebbe benvenuta, ma si è chiesto se l’aggiunta di un altro intermediario sarebbe competitiva in un mercato in cui i trader negoziano su differenze di prezzo ridotte fino allo 0,05%.

«Spero che questo segni una vera svolta per il commercio estero», ha affermato.

Helen Partz ha contribuito alla stesura dell’articolo

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