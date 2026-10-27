Gli hacker del bot Bloom rubano 953.000 dollari più velocemente di quanto si possa scaldare il popcorn al microonde

Gli hacker hanno rubato quasi 1 milione di dollari da portafogli collegati al bot di trading Bloom su Telegram in meno di due minuti, secondo la società di analisi blockchain Bitquery.

L’attacco ha prosciugato 953.000 dollari in 94 secondi da 48 portafogli di criptovalute appartenenti a nove trader che avevano utilizzato il bot, ha riferito Bitquery lunedì.

Bitquery ha affermato che ogni prosciugamento era un trasferimento di Solana (SOL) firmato con la chiave privata del portafoglio interessato.

Bloom si è impegnata a rimborsare integralmente tutti i trader interessati. In una dichiarazione successiva di lunedì, ha attribuito l’attacco a una vulnerabilità di esecuzione di codice da remoto in un modulo di terze parti e ha affermato che nessuna chiave privata era stata consultata o compromessa.

I bot di trading come Bloom custodiscono le chiavi private degli utenti per effettuare operazioni per loro conto, il che può lasciare rischi persistenti per la sicurezza anche dopo che i trader smettono di utilizzarli. Bitquery ha affermato che cinque portafogli prosciugati nell’attacco a Bloom erano inattivi sul bot dalla prima metà del 2025.

Non è la prima volta che gli utenti dei bot di trading di Telegram perdono fondi in un attacco. Nel settembre 2024, Banana Gun ha riferito che 11 utenti hanno perso circa 3 milioni di dollari. Nell'ottobre 2023, gli utenti dei bot di trading di Telegram Maestro e Unibot hanno perso complessivamente 1,1 milioni di dollari a causa di exploit nei loro contratti router.

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