Bitcoin (BTC) è tornato a 83.000 dollari dopo l’apertura di Wall Street di martedì, mentre le azioni statunitensi hanno guadagnato terreno grazie a solidi rapporti sugli utili.





Punti chiave:

Bitcoin ha guadagnato fino all’1,5%, seguendo il rialzo delle azioni statunitensi sulla scia di alcuni risultati degli utili del terzo trimestre superiori alle attese.

I prezzi del petrolio hanno raggiunto i 101 dollari al barile nelle prime ore di martedì, prima di scendere di quasi il 5% nel giro di poche ore mentre le azioni guadagnavano terreno.

Il movimento del prezzo di BTC ha cercato di mettere alla prova la media mobile semplice (SMA) a 21 giorni, a 83.230 dollari.





Oscillazioni del prezzo di BTC mentre gli utili statunitensi e i movimenti del petrolio guidano i mercati





I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in rialzo dell’1,5%, fino a raggiungere i livelli più alti dal 14 ottobre, prima di arretrare verso gli 82.000 dollari.

Grafico BTC/USD a un’ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Le criptovalute si sono unite ai mercati azionari statunitensi nel rialzo, mentre i risultati sugli utili del terzo trimestre hanno superato le aspettative. Sia General Motors sia il conglomerato industriale 3M hanno superato le aspettative sugli utili, mentre quest’ultima ha anche aumentato le previsioni sugli utili.





Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato l’1,2% sulla scia dei risultati, raggiungendo livelli visti l’ultima volta il 14 settembre. Nel frattempo, l’indice S&P 500 e il Nasdaq Composite, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, erano in rialzo rispettivamente dello 0,6% e dello 0,5% al momento della stesura.





Grafico giornaliero del Dow Jones Industrial Average. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Gli utili hanno contribuito a mitigare l’impatto del nuovo rialzo del prezzo del petrolio registrato all’inizio della giornata, quando il greggio WTI statunitense ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta dal 17 settembre. Tuttavia, all’inizio della sessione di trading statunitense, il WTI è crollato bruscamente, scendendo sotto i 96 dollari.





Grafico a un’ora dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





In una nota di lunedì, Jose Torres, economista senior di Interactive Brokers, aveva già osservato che i mercati percepivano un sollievo dopo la svendita della scorsa settimana incentrata sul settore tecnologico, che entro venerdì si era estesa ai mercati statunitensi.





«Il miglioramento del clima riguardo alle prospettive della tecnologia moderna fa tirare un sospiro di sollievo a Wall Street, mentre gli operatori riducono le coperture, dopo che il costo della protezione dalla volatilità è aumentato nell’arco della giornata di venerdì, prima dell’intensificarsi della svendita», ha scritto.





SpaceX dovrebbe comunicare i dati sulla performance del terzo trimestre dopo la chiusura del mercato di martedì, mentre Tesla e Meta dovrebbero farlo mercoledì.





Bitcoin respinto dalla media mobile a 21 giorni





Bitcoin ha superato una vicina barriera di liquidità in vendita nel suo rialzo fino a 83.000 dollari, come mostrano i dati di CoinGlass. I mercati delle criptovalute hanno registrato 125 milioni di dollari di liquidazioni di posizioni short tra le 10:00 e le 11:00 ET.





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Heatmap delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





Nel frattempo, l’interesse aperto totale sugli exchange ha raggiunto i livelli più alti dall’8 ottobre, attestandosi a 53,86 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 2,1% in 24 ore.





In una recente analisi, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading crypto Material Indicators, ha sostenuto che la difesa della SMA a 50 giorni a 81.570 dollari sarebbe stata un indicatore chiave della domanda complessiva.





«Finora, le ripetute difese della SMA a 50 giorni mostrano che gli acquirenti stanno ancora proteggendo questo intervallo», ha commentato in un post su X.





Alan ha osservato che la SMA a 21 giorni a 83.230 dollari stava ora fungendo da resistenza su intervalli temporali brevi.

Grafico giornaliero BTC/USD con SMA a 21 e 50 periodi. Fonte: Cointelegraph/TradingView



