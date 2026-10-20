FINMA approva il primo ETF su Bitcoin della Svizzera per gli investitori retail

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzera (FINMA) ha approvato quello che ha definito il primo fondo negoziato in borsa (ETF) del Paese su Bitcoin, che investe direttamente in Bitcoin ed è accessibile agli investitori retail.

L’ annuncio di martedì dell’autorità di vigilanza finanziaria ha citato un «crescente interesse» per gli investimenti in criptovalute, in particolare per Bitcoin (BTC).

Sebbene l’autorità di vigilanza non abbia identificato alcun emittente del fondo, ha dichiarato che diversi gestori hanno presentato o annunciato richieste per ETF su Bitcoin.

SIX Swiss Exchange ha annunciato nell’agosto 2025 che iShares avrebbe iniziato a negoziare un prodotto negoziato in borsa su Bitcoin, interamente garantito da BTC custoditi in cold storage da Coinbase Custody International Limited.

L’approvazione elimina un ostacolo normativo significativo al lancio del primo ETF svizzero accessibile agli investitori retail che investe direttamente in Bitcoin. L’annuncio non ha specificato una data di lancio.

Nel 2021, la FINMA ha per la prima volta autorizzato un fondo per investitori qualificati che investe principalmente in un paniere di criptovalute. L’autorità di vigilanza ha dichiarato di aver concesso un’esenzione dai requisiti standard di diversificazione del rischio, citando la «lunga storia di negoziazione e un volume di scambi particolarmente elevato» di Bitcoin rispetto ad altri asset digitali.

Tuttavia, l’autorità di vigilanza ha sottolineato che gli investimenti in BTC comportano rischi di mercato, come la possibilità che il capitale investito perda una parte significativa del proprio valore, citando l’elevata volatilità delle criptovalute.

La Svizzera è considerata uno dei Paesi europei più favorevoli alle criptovalute. Nel 2023, la città svizzera di Lugano ha adottato i pagamenti in Bitcoin e Tether USDt (USDT) per tutte le tasse comunali, diventando una delle prime amministrazioni cittadine al mondo a farlo.

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