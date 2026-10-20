Mt. Gox ha spostato a ottobre 2027 il termine per il rimborso dei creditori, segnando la sesta proroga dal 2023 mentre l’exchange crypto collassato continua a lavorare per chiudere le richieste pendenti.

Il curatore della riabilitazione Nobuaki Kobayashi ha dichiarato venerdì che il tribunale distrettuale di Tokyo ha approvato lo spostamento del termine per i pagamenti di base, anticipati forfettari e intermedi dal 31 ottobre 2026 al 31 ottobre 2027.

Kobayashi ha dichiarato che i rimborsi ai creditori che hanno completato le procedure richieste senza complicazioni erano in gran parte conclusi, fatta eccezione per alcuni tipi di pagamento. Tuttavia, ha affermato che molti creditori non sono ancora stati pagati perché non hanno ancora completato le procedure, mentre altri hanno riscontrato problemi nell’elaborazione.

L’ultimo rinvio è la quarta proroga dal settembre 2023, dopo due proroghe più brevi all’inizio di quell’anno. Mt. Gox ha iniziato a rimborsare i creditori in Bitcoin e Bitcoin Cash nel luglio 2024 e ha dichiarato nel marzo 2025 che oltre 19.500 creditori avevano ricevuto i propri rimborsi.

L’ultimo avviso del curatore non ha rivelato quanti creditori non siano ancora stati pagati né quanto Bitcoin resti da distribuire.

I portafogli attribuiti a Mt. Gox detengono ancora circa 34.400 BTC, per un valore di circa 2,8 miliardi di dollari, alla data di martedì, secondo i dati di Arkham Intelligence.

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