L’andamento del prezzo di Bitcoin ha continuato a risentire del contagio derivante dalla svendita dei titoli tecnologici coreani, dopo che giovedì l’indice KOSPI è crollato del 7,5%.

Bitcoin (BTC) è sceso giovedì ai livelli più bassi da oltre tre settimane, mentre le criptovalute hanno seguito le nuove perdite sui mercati azionari sudcoreani.

Punti chiave:

Bitcoin ha raggiunto nuovi minimi locali a 80.154 dollari, mentre la pressione al ribasso è tornata sulle azioni sudcoreane.

Il KOSPI ha chiuso giovedì a 5.554 punti, il livello più basso dall’inizio di aprile, spinto al ribasso da un crollo dei titoli tecnologici.

I prezzi del petrolio si sono raffreddati: il greggio Brent è sceso di oltre il 2% nonostante uno sciopero «ingiustificabile» delle navi cisterna per il carburante a Singapore, nello Stretto di Hormuz.

Il prezzo di Bitcoin si avvicina agli 80.000 dollari mentre il KOSPI crolla del 7,5%

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD ha toccato 80.154 dollari su Bitstamp, un livello visto l’ultima volta il 20 settembre.

Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

La debolezza è arrivata dopo che il Korea Composite Stock Price Index della Corea del Sud, o KOSPI, ha chiuso la giornata in calo del 7,5%, portando le perdite dall’inizio della settimana al 15,5%.

Grafico giornaliero dell’indice KOSPI Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Come già accaduto all’inizio della settimana, i giganti della tecnologia hanno subito il peso maggiore delle vendite, con SK Hynix in calo dell’11% e Samsung Electronics che ha chiuso la giornata in ribasso del 9,5%.

Grafico giornaliero del titolo SK Hynix. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Come riportato da Cointelegraph, le preoccupazioni relative agli obblighi debitori legati all’IA, ai deflussi di capitali esteri e alla concorrenza della Cina hanno contribuito al crollo del mercato sudcoreano: la media mobile a 200 giorni del KOSPI è scesa fino a 5.450 punti, un livello che non si vedeva dalla fine di luglio. La sessione di contrattazioni di giovedì si è conclusa a 5.554 punti, segnando la chiusura giornaliera più bassa dall’8 aprile.

Parlando con la testata locale The Korea Herald, Kim Seok-hwan, analista di Mirae Asset Securities, ha avvertito che i venti contrari macroeconomici globali aggiungeranno ulteriori ostacoli in futuro.

«Si prevede che la volatilità persista nel breve termine», ha dichiarato. «Con il deterioramento delle condizioni interne di domanda e offerta, il mercato è diventato più sensibile ai rischi esterni, mentre un miglioramento a breve termine del contesto globale appare improbabile».

SK Hynix e Samsung pubblicheranno rispettivamente i dati sugli utili del terzo trimestre il 28 e il 29 ottobre, aumentando potenzialmente la volatilità al ribasso del sentiment degli investitori nei confronti del settore tecnologico qualora i risultati fossero inferiori alle previsioni. Si prevede che Samsung confermi vendite del terzo trimestre pari a 195.000 miliardi di won (145 miliardi di dollari) e un utile operativo di circa 107.000 miliardi di won (80 miliardi di dollari).

Il petrolio scende nonostante l’affondamento di una petroliera a Singapore

La pressione al ribasso su Bitcoin è stata aggravata dai dati sull’inflazione statunitense superiori alle attese di mercoledì.

Il dato di settembre dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) si è attestato al 3,7% su base annua, provocando uno spostamento più aggressivo nelle aspettative del mercato riguardo a ulteriori rialzi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

«Il dato superiore alle attese impone ulteriori rialzi — o lo stress creditizio induce una ricalibrazione della politica?» ha chiesto la società di trading QCP Capital, in un’analisi macroeconomica vista da Cointelegraph giovedì.

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Poiché i prezzi elevati del petrolio rappresentavano una quota significativa dell’aumento del CPI, giovedì il greggio WTI e il Brent sono scesi nonostante le crescenti tensioni in Medio Oriente. Mercoledì, una petroliera registrata a Singapore è stata affondata nello Stretto di Hormuz, un’azione che l’Autorità marittima e portuale di Singapore ha definito «ingiustificabile».

Parlando con CNBC, Firas Bechwaty, responsabile dello sviluppo commerciale della piattaforma di trading online ICM, ha ritenuto improbabile che i volumi di transito attraverso Hormuz tornino ai livelli precedenti all’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran.

«Allo stesso tempo, il greggio saudita continua a raggiungere gli acquirenti internazionali attraverso rotte alternative, mentre l’accelerazione dei rilasci di emergenza delle scorte da parte dei membri dell’AIE fornisce un ulteriore cuscinetto, impedendo un forte aumento dei prezzi anche se le tensioni restano elevate», ha osservato.

Al momento della stesura, il WTI veniva scambiato sotto i 95 dollari al barile, in calo dello 0,5%, mentre il Brent era in calo del 2,2%, a 103,7 dollari al barile.

Grafico orario dei CFD sul petrolio greggio Brent. Fonte: Cointelegraph/TradingView