Bitcoin (BTC) è sceso sotto gli 82.000 $ dopo l’apertura di mercoledì di Wall Street, mentre l’inflazione al consumo negli Stati Uniti ha superato le aspettative.

Punti chiave:

Bitcoin è sceso fino a 81.926 $ su Bitstamp dopo che l’inflazione CPI statunitense di settembre si è attestata al 3,7%, rispetto alle aspettative del 3,6%.

Gli aumenti dei prezzi del carburante hanno rappresentato la quota maggiore dell’incremento, con un aumento del 9,1% su base annua.

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono aumentati bruscamente alla notizia, mentre l’oro è sceso a 4.079 $ l’oncia.

Bitcoin scende sotto gli 82.000 $ a causa del dato CPI statunitense più elevato

I dati di TradingView hanno mostrato un calo di crypto, oro e futures sui mercati azionari dopo la pubblicazione dell’Indice dei prezzi al consumo (CPI) di settembre.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Al 3,7% su base annua, il dato è risultato superiore dello 0,1% al consenso della maggioranza del mercato, hanno confermato i dati del Bureau of Labor Statistics (BLS). L’aumento dei prezzi del carburante legato al conflitto in Medio Oriente e alla crisi dell’approvvigionamento petrolifero è stato evidente.

“L’indice della benzina è aumentato del 9,1% a settembre, rappresentando oltre la metà dell’aumento mensile dell’indice complessivo. L’indice dell’energia è aumentato del 5,2% nel corso del mese, dopo un incremento del 2,1% ad agosto”, ha dichiarato un comunicato ufficiale.

Variazione percentuale su 12 mesi dell’IPC statunitense. Fonte: BLS

L’inflazione è tuttavia aumentata su tutta la linea, poiché anche l’IPC core — l’indice al netto di energia e alimentari — è risultato superiore di 0,1 punti percentuali rispetto alle attese, al 2,6% su base annua.

Commentando i dati, Sonu Varghese, chief macro strategist di Carson Group, ha suggerito che cifre elevate fossero da considerare inevitabili.

«L’unica sorpresa è che gli investitori continuino a sorprendersi dell’inflazione generalizzata. E non abbiamo ancora visto l’impatto completo dell’aumento dei prezzi del diesel e del boom dell’IA», ha dichiarato a CNBC.

Gli ultimi dati del FedWatch Tool di CME Group hanno mostrato che i mercati stavano adeguando le aspettative sulla politica della Federal Reserve a seguito dei dati. La maggioranza ora favoriva un aumento dei tassi d’interesse di 25 punti base in occasione della prossima riunione della Fed, il 28 ottobre, con una probabilità del 53,7% per tale esito, contro il 22,1% del giorno precedente. Per dicembre, invece, la probabilità di un secondo aumento di 25 punti base era pari al 50%.

Probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione del FOMC di ottobre (screenshot). Fonte: CME Group

«Considerati insieme ai dati deboli sulle buste paga contenuti nel rapporto sull’occupazione di settembre, probabilmente il FOMC manterrà invariati i tassi in occasione della prossima riunione del 27-28 ottobre, sebbene con una chiara propensione verso un rialzo a dicembre», ha dichiarato Theresa Sheehan, analista economica di Econoday.

Come riportato da Cointelegraph, la prossima pubblicazione chiave dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti, il dato di settembre dell’Indice dei prezzi alla produzione (PPI), è prevista per venerdì.

Analisi: CPI elevato, «l’ultima cosa di cui avevano bisogno i mercati obbligazionari globali»

L’oro è sceso fino a 4.079 dollari per oncia sulla scia del dato CPI, mentre i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono schizzati.

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Il rendimento decennale, altamente sensibile ai fattori legati ai prezzi dell’energia, ha raggiunto il 5,329%, a circa tre punti base dai nuovi massimi degli ultimi 24 anni.

«Questa è l’ultima cosa di cui avevano bisogno i mercati obbligazionari globali. Prima di questo dato, sembrava che la svendita globale di obbligazioni si stesse attenuando, ma ora i mercati obbligazionari stanno tornando a prendere fuoco», l’economista Robin Brooks ha scritto in un post sul blog.

Grafico a un'ora del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L'azione dei prezzi di BTC ha continuato a oscillare attorno a un' area chiave compresa tra 82.500 e 83.400 dollari, mentre gli analisti attendono ancora che il mercato decida se si tratti di un supporto.