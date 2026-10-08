Il governo degli Stati Uniti trasferisce 770 milioni di dollari in Bitcoin sequestrati a Coinbase Prime
Il governo degli Stati Uniti ha trasferito 9.261 Bitcoin a Coinbase Prime, inclusi 2.456 BTC provenienti da fondi individuati di recente, che fanno pensare a sequestri da parte delle forze dell’ordine federali.
Il governo degli Stati Uniti ha trasferito a Coinbase Prime 9.261 Bitcoin del valore di 770 milioni di dollari, derivanti da sequestri di beni legati a precedenti exploit nel settore delle criptovalute.
Dei 9.261 Bitcoin (BTC) trasferiti negli ultimi due giorni, la metà è stata recuperata dagli hacker di Bitfinex, mentre un’altra parte proveniva da sequestri noti di Binance, ha scritto Galaxy Research in un post su X giovedì.
Secondo Galaxy, altri 2.456 BTC provenivano da disponibilità precedentemente sconosciute e sono stati inviati all’indirizzo di sequestro del governo degli Stati Uniti su Coinbase Prime; potrebbero rappresentare nuovi sequestri da parte delle forze dell’ordine.
I flussi on-chain mostrano che il governo degli Stati Uniti continua a recuperare cripto-attività derivanti da exploit precedenti. Coinbase Prime è stato utilizzato dal Servizio dei marshal degli Stati Uniti come fornitore di custodia per gestire gli asset sequestrati dal 2024.
I precedenti trasferimenti dal wallet contrassegnato come appartenente al governo hanno alimentato speculazioni su possibili liquidazioni, ma una vendita sarebbe in contrasto con l’ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump del marzo 2025, che specificava che i Bitcoin sequestrati non dovessero essere venduti e dovessero entrare a far parte della Riserva strategica di Bitcoin del Paese.
Cointelegraph ha contattato il Servizio dei marshal degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia per un commento sui trasferimenti.
A luglio, il governo degli Stati Uniti ha trasferito 297 milioni di dollari in Bitcoin ed Ether (ETH) a Coinbase Prime, con fondi provenienti da sequestri di criptovalute di alto profilo effettuati dal governo statunitense.
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