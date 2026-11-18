L’ETF su Ether in staking di BlackRock percepisce una quota di quanto i trader pagano per eseguire una transazione su Ethereum prima di un’altra.

Questi proventi spiegano perché BlackRock abbia segnalato il procedimento contro Anton e James Peraire-Bueno nel suo prospetto. Se trarre profitto dall’ordine delle transazioni fosse stato dichiarato illecito, avvertiva la società, il suo programma di staking avrebbe potuto subire interruzioni.

L’assoluzione dei fratelli ha lasciato irrisolto quel rischio perché il caso di frode ruotava attorno a una questione più circoscritta. Tre trader hanno perso circa 25 milioni di dollari quando le transazioni sono state eseguite in un ordine diverso da quello firmato dal validatore dei fratelli.

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Per dimostrare la frode, i pubblici ministeri dovevano provare che la firma del blocco proposto equivalesse alla promessa di pubblicare le transazioni in quell’ordine. Non sono riusciti a stabilire quali condizioni i fratelli avessero accettato dal servizio che aveva inviato loro il blocco.

Quella lacuna nelle prove aiuta a spiegare il valore di una clausola contenuta nell’accordo di staking della stessa BlackRock. Quando il fondo vuole che i validatori mantengano controlli per lo screening dei wallet soggetti a sanzioni, Coinbase deve ottenere da loro un impegno vincolante. Se un validatore viola quella promessa, il fondo può indicare un obbligo accettato dal validatore e chiedere a Coinbase di farlo rispettare.

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