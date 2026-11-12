Due dirigenti di alto livello lasciano Maple Finance, gestore di asset on-chain, per divergenze sulla direzione dell’azienda, mentre giovedì il suo token SYRUP ha perso oltre il 7%.

Il cofondatore e presidente esecutivo di Maple, Joe Flanagan, ha dichiarato mercoledì che avrebbe lasciato l’azienda dopo sette anni, descrivendo una crescente divergenza con il cofondatore e CEO Sidney Powell.

«Nel tempo, le nostre opinioni su strategia, leadership e vita si sono allontanate sempre di più», ha scritto Flanagan. «Ritengo che Maple sia servita al meglio da un unico cofondatore che la guidi da qui in avanti.»

Il direttore operativo Ryan O’Shea ha inoltre dichiarato in un post pubblicato giovedì su X che avrebbe lasciato Maple dopo quasi cinque anni. «Lascerò il ruolo di COO. Sono giunto a una visione diversa sulla direzione che Maple dovrebbe prendere e ho deciso che è arrivato il momento di farmi da parte», ha scritto.

Giovedì alle 22:36 UTC, SYRUP era scambiato a 0,12 dollari, in calo del 7,5% nelle 24 ore e del 12% nell’ultima settimana, secondo CoinGecko. Il token aveva una capitalizzazione di mercato di circa 145 milioni di dollari.

Maple e Powell non hanno risposto alle richieste di commento di Cointelegraph prima della pubblicazione.

Maple afferma che il cambio ai vertici non interromperà nulla

In una dichiarazione pubblicata mercoledì, Maple ha confermato che Flanagan si sarebbe dimesso da presidente e avrebbe lasciato l’azienda. «Si tratta di una transizione concordata e ordinata», ha dichiarato la società, aggiungendo che le sue responsabilità sarebbero passate a Powell e all’attuale team dirigenziale di Maple.

La società non ha annunciato un sostituto alla presidenza né specificato come sarebbero state svolte le mansioni dei dirigenti in partenza.

Flanagan ha dichiarato che le sue divergenze con Powell avevano raggiunto un punto in cui non erano più costruttive. «Scelgo di andarmene invece di continuare a sostenere una direzione che non posso avallare», ha detto. Flanagan ha aggiunto che avrebbe contribuito alla transizione fino alla fine del 2026.

O’Shea si dimetterà con effetto dal 27 novembre. «Dopo quella data non avrò alcun ruolo continuativo», ha scritto.

Le partenze arrivano mentre Maple cerca di espandersi oltre i prestiti garantiti da criptovalute. A ottobre, Powell ha dichiarato che l’azienda puntava a raggiungere più clienti attraverso partnership con società fintech e a concedere prestiti contro una gamma più ampia di asset, inclusi i pagamenti dovuti sui prestiti concessi da società fintech e titoli garantiti da asset come i mutui.

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La crescita dei ricavi prosegue

Gli annunci arrivano mentre l’attività di prestito di Maple continua a crescere, mentre SYRUP è in calo del 62% dall’inizio dell’anno e il valore totale bloccato (TVL) è diminuito.

Secondo Token Terminal, a ottobre i ricavi del protocollo di Maple sono aumentati dell’8% su base annua, mentre il TVL è sceso di circa l’11% tra la fine di settembre e l’11 novembre.

Gli ultimi risultati trimestrali di Maple hanno mostrato a loro volta una crescita: la società ha registrato ricavi per 4,4 milioni di dollari nel terzo trimestre, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Gli asset in gestione sono aumentati del 18% su base annua, raggiungendo 4,7 miliardi di dollari.

Maple ha inoltre utilizzato parte dei ricavi per riacquistare token SYRUP. A settembre, la società ha riacquistato circa 1,37 milioni di token, il doppio rispetto ad agosto, secondo il suo aggiornamento di ottobre.

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