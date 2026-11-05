[Aggiornamento del 6 novembre, 6:35 UTC: questo articolo è stato aggiornato per includere una dichiarazione di un portavoce di Bitget.]

L’autorità di regolamentazione dei titoli thailandese ha presentato una denuncia penale contro BG Limited, l’operatore dell’exchange di criptovalute Bitget, per aver presumibilmente operato senza licenza.

La Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese ha dichiarato giovedì di aver notificato al Ministero dell’Economia digitale e della società di bloccare l’accesso a Bitget dal 5 dicembre. La restrizione riguarderà il sito web di Bitget, altri domini associati e la sua app mobile.

L’autorità di regolamentazione ha consigliato agli utenti di intervenire sugli asset detenuti sulla piattaforma prima della scadenza.

La denuncia segue l’annuncio del 20 ottobre di Bitget relativo ai piani per acquisire un exchange thailandese di criptovalute autorizzato.

Un portavoce di Bitget ha dichiarato a Cointelegraph che l’exchange stava esaminando l’annuncio della SEC thailandese e valutando le proprie opzioni per interagire con l’autorità di regolamentazione.

«In questa fase non abbiamo ulteriori informazioni da condividere», ha dichiarato il rappresentante, aggiungendo che gli asset degli utenti rimangono al sicuro e che Bitget avrebbe fornito indicazioni su eventuali cambiamenti riguardanti l’accesso ai suoi servizi attraverso i canali ufficiali.

La SEC cita promozioni in lingua thailandese e commissioni di trading

Secondo la SEC, Bitget ha offerto servizi di trading di criptovalute tra il 2022 e il 2025, ha addebitato commissioni di trading e ha promosso i propri servizi in lingua thailandese attraverso i suoi siti web e i canali sui social media. L’autorità di regolamentazione ha dichiarato che tali attività violavano i requisiti thailandesi per la concessione di licenze alle attività relative agli asset digitali.

La denuncia cita anche Kritsana Kritsananuwat, che la SEC ha accusato di aver contribuito a promuovere Bitget tramite Facebook e YouTube. In precedenza, l’autorità di vigilanza aveva presentato una denuncia penale contro di lui nel marzo 2025, sostenendo che avesse contribuito a promuovere le attività non autorizzate dell’exchange OKX.

Cointelegraph ha tentato di contattare Kritsananuwat tramite un numero di telefono indicato per richieste pubblicitarie in un video sul suo canale YouTube, ma non è riuscito a raggiungerlo.

La Thailandia ha introdotto requisiti di licenza per le attività relative agli asset digitali nel 2018 e ha inasprito le norme nell’aprile 2025 per includere le piattaforme estere rivolte agli utenti thailandesi. Le modifiche a una legge separata sulla criminalità informatica hanno inoltre reso più facile per il ministero bloccare l’accesso alle piattaforme non autorizzate.

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L’autorità di regolamentazione ha presentato la denuncia alla Divisione per la repressione dei reati economici della Thailandia per le indagini. I pubblici ministeri decideranno se formulare accuse, mentre i tribunali stabiliranno la responsabilità penale.

Bitget ha perseguito una presenza autorizzata in Thailandia prima della denuncia della SEC

Il 20 ottobre Bitget ha annunciato l’intenzione di acquisire GMO-Z.com Cryptonomics, un exchange e broker di criptovalute autorizzato a livello locale, tramite BTGT Management (Thailand), società nella quale Bitget ha dichiarato di detenere una partecipazione.

Al momento dell’annuncio, l’acquisizione proposta era ancora soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione e ad altre condizioni. Bitget ha dichiarato di voler introdurre la propria piattaforma di trading agli utenti thailandesi dopo aver completato l’operazione e ottenuto l’approvazione per il cambio di controllo.

«La Thailandia è una componente importante del panorama degli asset digitali del Sud-est asiatico e questa acquisizione ci offre una grande opportunità per stabilire operazioni locali», ha dichiarato all’epoca la CEO di Bitget, Gracy Chen.

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