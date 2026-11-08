Secondo quanto riferito, Kaiser Ng, responsabile finanziario di Binance, lascerà l’azienda per intraprendere una nuova iniziativa.

«Kaiser Ng ha deciso di intraprendere una nuova iniziativa dopo oltre cinque anni in Binance, con un piano di transizione attuato nell’ultimo semestre», ha dichiarato sabato il co-CEO di Binance Yi He in una dichiarazione ottenuta da Reuters.

Il profilo LinkedIn di Ng indica che ricopre il ruolo di direttore finanziario di Binance dal gennaio 2022 e che, prima di allora, ha ricoperto lo stesso incarico presso l’exchange di criptovalute Kraken per circa cinque anni.

Secondo il rapporto, sarà sostituito da Justin Yek, in precedenza vicepresidente delle finanze di Airwallex.

La notizia arriva poco più di una settimana dopo che Binance è stata colpita da un attacco informatico record da 6,3 miliardi di dollari.

Cointelegraph ha riferito che il 29 ottobre gli hacker hanno sottratto circa 6,3 miliardi di dollari da Binance, nella più grande sottrazione di criptovalute mai registrata. Binance ha dichiarato che avrebbe assorbito le perdite invece di trasferirle sui clienti.

L’attacco è stato attribuito dall’FBI e da diversi ricercatori a hacker nordcoreani, un’accusa che quel Paese ha negato.

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