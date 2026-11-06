L’incidente di sicurezza da 6,3 miliardi di dollari di Binance ha lasciato senza risposta interrogativi su come l’exchange gestisse i propri wallet caldi e limitasse l’importo a cui gli aggressori potevano accedere.

Il co-CEO di Binance Richard Teng ha dichiarato il 30 ottobre che l’attacco aveva colpito il wallet caldo dell’exchange. La maggior parte degli asset dei clienti era conservata in cold storage offline e veniva trasferita nei wallet caldi solo quando gli utenti richiedevano prelievi.

I saldi dei wallet offrono solo un quadro parziale dell’esposizione di un exchange a un attacco. I registri pubblici della blockchain possono mostrare il movimento dei fondi, ma non possono stabilire i controlli interni che regolano tali trasferimenti, ha dichiarato a Cointelegraph l’analista di CertiK Jonathan Riss.

Nel suo report iniziale di martedì, Binance ha affermato che gli aggressori avevano avuto accesso a un servizio interno di firma dei wallet per trasferire fondi al di fuori del normale processo di prelievo. Binance ha dichiarato che alcuni dettagli tecnici sarebbero rimasti riservati per prevenire ulteriori attacchi.

L’exchange non ha risposto alle domande di Cointelegraph sui saldi dei suoi wallet e sulle protezioni adottate.

Dopo l’attacco, concorrenti tra cui Coinbase, Gate e Upbit hanno reso note le rispettive percentuali di conservazione in cold storage.

Cosa possono rivelare i registri della blockchain

Riss ha affermato che la cifra di 6,3 miliardi di dollari rappresentava il valore cumulativo degli asset coinvolti su 10 blockchain. Su Ethereum, gli aggressori hanno drenato ripetutamente un wallet caldo man mano che arrivavano nuovi depositi.

Quando gli aggressori riescono a ottenere firme valide, il loro potenziale accesso dipende da ciò che il sistema di firma consente loro di trasferire nel tempo, ha spiegato. Il saldo di un wallet in un singolo momento non rappresenta tale esposizione.

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I limiti delle transazioni applicati dall’applicazione che richiede una firma possono essere aggirati se tale applicazione viene compromessa, ha affermato Riss. I limiti applicati in modo indipendente dal sistema di firma possono comunque restringere i trasferimenti.

«Un confronto con altri exchange non è realmente possibile dall’esterno», ha aggiunto Riss. «Le informazioni pubbliche sull’architettura interna di firma sono limitate ovunque, e la distribuzione delle riserve e le attestazioni di proof of reserves mostrano cosa si trova dove, non come viene autorizzato un prelievo».

Eugene Hahr, chief product officer di BitGo, ha anch’egli rifiutato di fare ipotesi sulle protezioni interne di Binance.

«La configurazione degli accordi di custodia è una questione a cui Binance è nella posizione migliore per rispondere», ha dichiarato.

Quanto dovrebbero conservare gli exchange nei wallet caldi?

Idan Ofrat, cofondatore e chief product officer di Fireblocks, ha affermato che gli exchange generalmente mantengono nei wallet caldi fondi sufficienti a coprire alcuni giorni di prelievi previsti, spesso pari a una percentuale bassa a una cifra degli asset in gestione.

Gli exchange conservano generalmente la maggior parte degli asset dei clienti in cold storage, mentre alcuni utilizzano wallet intermedi che richiedono un’approvazione manuale per i trasferimenti verso i wallet caldi, ha spiegato.

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Alex Tobol, chief technology officer del wallet crypto basato su Telegram Walt, ha affermato che detenere miliardi di dollari nei wallet caldi non è di per sé insolito per un exchange delle dimensioni di Binance.

I wallet caldi generalmente elaborano automaticamente i prelievi, ha spiegato Tobol, ma il loro rifornimento dal cold storage dovrebbe richiedere una decisione separata della tesoreria e un’approvazione manuale.

Hahr ha affermato che i controlli applicati prima della firma, inclusi i limiti delle transazioni, gli indirizzi di prelievo approvati e ulteriori requisiti di autorizzazione, possono contribuire a contenere le perdite quando un sistema viene compromesso.

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