Lunedì Bitcoin (BTC) si è mantenuto al di sopra della sua media mobile a 100 giorni, in vista delle elezioni di metà mandato negli USA, dei dati sull’occupazione e degli utili di Apple e Palantir.

Punti chiave:

I trader di Kalshi stimano al 93,6% le probabilità che i Democratici ottengano il controllo della Camera dei rappresentanti, alla vigilia delle elezioni di metà mandato negli USA di martedì.

Si prevede che i salari non agricoli negli USA aumenteranno di 65.000 unità a ottobre, mentre i mercati propendono per un rialzo dei tassi della Fed a dicembre.

Bitcoin mantiene la sua media mobile a 100 giorni, mentre il trader Rekt Capital confronta il suo grafico dei prezzi con la ripresa del 2023.

Le elezioni di metà mandato arrivano dopo il peggior ottobre di Bitcoin dal 2014

Le elezioni di metà mandato negli USA di martedì determineranno il controllo del Congresso; i trader dei mercati predittivi propendono nettamente per una vittoria dei Democratici alla Camera dei rappresentanti.

Lunedì Kalshi ha fissato al 93,6% la probabilità che i Democratici conquistino la Camera.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che avrebbe usato il suo potere di veto se i Democratici avessero assunto il controllo del Congresso.

«Immagino che diventerò il signor Veto. Mi manderanno delle proposte. Voi le mettete al veto», ha dichiarato, secondo il New York Post.

Probabilità delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti (screenshot). Fonte: Kalshi

Il Bitcoin ha chiuso il quarto trimestre in ribasso in ciascuno degli ultimi tre anni di elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, scendendo del 17,3% nel 2014, del 43,5% nel 2018 e del 14,8% nel 2022. Tutti e tre i periodi hanno coinciso con mercati ribassisti del Bitcoin.

Benjamin Cowen, fondatore e CEO della piattaforma di analisi crypto IntoTheCryptoverse, ha suggerito che le elezioni di metà mandato possono fungere da segnale per aumentare l’esposizione al BTC, dato il loro impatto ribassista di breve termine sul prezzo.

«Di solito, il calo del quarto trimestre degli anni delle elezioni di metà mandato offre semplicemente opportunità di acquisto a chi ha venduto molto tempo fa», ha detto venerdì su X.

A luglio, Cowen ha fatto riferimento ai minimi dei mercati ribassisti del Bitcoin, che coincidono con la seconda metà degli anni delle elezioni di metà mandato.

Lunedì, il cambio BTC/USD era in calo del 6,4% nel trimestre, dopo il suo ottobre più debole dal 2014, secondo CoinGlass.

Mappa delle liquidazioni di BTC/USD. Fonte: CoinGlass

I dati sull’occupazione e gli utili del settore tecnologico mettono alla prova le aspettative del mercato

I dati sulle offerte di lavoro negli Stati Uniti relativi a settembre sono attesi martedì, seguiti venerdì dal rapporto sulle buste paga non agricole di ottobre.

Si prevede che le buste paga aumenteranno di 65.000 unità, dopo che l’economia ha creato 29.000 posti di lavoro a settembre, al di sotto degli 84.000 previsti. Un simile risultato aumenterebbe teoricamente le probabilità di segnali di politica monetaria accomodante da parte della Federal Reserve, il che a sua volta sarebbe rialzista per le criptovalute e la liquidità degli asset rischiosi.

La presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland Beth Hammack e la governatrice della Fed Michelle Bowman sono tra i funzionari attesi a intervenire questa settimana.

I dati del FedWatch Tool del CME Group mostrano attualmente che i mercati si aspettano che la Fed aumenti i tassi d’interesse di 0,25 punti percentuali nella riunione di dicembre del Federal Open Market Committee (FOMC). Le probabilità di un simile esito sono rimaste tra il 67% e il 75% nell’ultimo mese.

Confronto delle probabilità relative al tasso obiettivo della Fed per la riunione di dicembre del FOMC (screenshot). Fonte: CME Group

L’Università del Michigan pubblicherà inoltre venerdì la sua indagine preliminare sulla fiducia dei consumatori di novembre, comprese le aspettative dei consumatori sull’inflazione.

Insieme alla pubblicazione dei dati macroeconomici, nei prossimi giorni il 20% delle società dell’S&P 500 dovrebbe presentare i risultati. Tra le principali figurano i colossi tecnologici Apple e Palantir, entrambi attesi alla pubblicazione dei risultati dopo la chiusura dei mercati di lunedì.

I rapporti seguono il sell-off del settore tecnologico della scorsa settimana, quando indicazioni deludenti hanno riacceso i timori sulla spesa per l’IA e sulla redditività.

L’economista Mohamed El-Erian ha descritto i mercati come ora “acutamente sensibili” ai titoli di notizie sul settore tecnologico, in un’analisi pubblicata nel fine settimana.

“Il mercato è particolarmente concentrato sulle giustificazioni delle ingenti spese in conto capitale destinate all’intero settore, sul ROI e sulla crescita dei ricavi”, ha scritto.

Il grafico di Bitcoin richiama confronti con la ripresa del 2023

Dopo aver chiuso ottobre in calo del 7,3%, Bitcoin si mantiene al di sopra di una media mobile che ha fornito supporto da metà agosto.

Articolo correlato: Ecco cosa è successo oggi nel settore delle criptovalute

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD è rimasto al di sopra del minimo della scorsa settimana, vicino a 76.300 $, senza ritestarlo in prossimità della chiusura mensile.

Quel minimo era vicino alla media mobile semplice (SMA) a 100 giorni di BTC/USD, che da allora è salita a 76.548 $.

Bitcoin ha inoltre recuperato la sua media mobile esponenziale (EMA) a 100 settimane in tempo per la chiusura mensile, attestata a 77.759 $.

Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 100 periodi ed EMA a 100 periodi. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il trader e analista Rekt Capital ha confrontato il grafico settimanale con il rimbalzo di Bitcoin dal minimo del mercato ribassista del 2022. Durante la ripresa, BTC/USD ha formato un pattern testa e spalle inverso, ha ritestato il supporto sulla spalla destra, è sceso brevemente al di sotto e poi ha registrato un rally.

Il calo della scorsa settimana a 76.300 dollari ha riportato Bitcoin al livello che Rekt Capital aveva identificato come supporto della spalla destra sul grafico attuale. Sta osservando un breve movimento al di sotto di quel livello come possibile passo successivo nel confronto.

«La domanda ora è se Bitcoin riuscirà a produrre una sorta di deviazione al ribasso al di sotto di questo livello nelle prossime settimane», ha dichiarato Rekt Capital.

Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com