BTCPay Server ha individuato un vettore d’attacco che interessa le versioni meno recenti del proprio software di pagamento dopo aver ricevuto segnalazioni di aggressori che prosciugavano i fondi dagli hot wallet degli utenti.

Lunedì, la piattaforma di pagamento Bitcoin ha dichiarato che la sua indagine ha individuato un vettore d’attacco rivolto alle istanze che eseguono la versione 2.4.1 o precedenti, rilasciata il 23 luglio 2026.

Il progetto ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni credibili di fondi sottratti dagli hot wallet tra gli utenti che utilizzano l’ultima versione, la 2.4.7, e ha esortato gli operatori ad aggiornare le proprie installazioni.

I risultati sono seguiti a un precedente avviso, nel quale BTCPay esortava gli operatori a spegnere le istanze dei server mentre indagava sulle segnalazioni di prelievi non autorizzati dai wallet. Ha inoltre condiviso istruzioni per consentire agli operatori di spegnere i propri server.

BTCPay non ha reso noto il numero di operatori interessati, il valore dei fondi rubati né i dettagli tecnici che spieghino come gli aggressori abbiano avuto accesso ai wallet. Ha chiesto agli utenti interessati di inviare informazioni e log al proprio team di sicurezza.

Cointelegraph ha contattato BTCPay Server per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Le segnalazioni arrivano a meno di tre mesi da quando BTCPay ha limitato l’accesso remoto a Lightning in seguito a un attacco di agosto che ha sfruttato una vulnerabilità per ottenere le credenziali del Lightning Network Daemon (LND) e rubare fondi.

Non è chiaro se l’ultimo vettore d’attacco sia collegato alla vulnerabilità di agosto.

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