La piattaforma di mercato predittivo Kalshi ha chiuso un round di finanziamento da 1 miliardo di dollari con una valutazione di 40 miliardi di dollari, ha riferito Reuters giovedì, mentre la società si espande oltre le scommesse sportive nei mercati finanziari.

Il round di Serie G è stato co-guidato da Wellington Management e Sequoia Capital. Kalshi ha inoltre dichiarato che i suoi mercati non sportivi generano ora più di 1 miliardo di dollari di ricavi annualizzati, secondo The Wall Street Journal.

Il finanziamento era stato riportato per la prima volta a settembre, quando si diceva che Kalshi stesse cercando 1 miliardo di dollari alla stessa valutazione. L’annuncio di giovedì ha confermato il completamento del round.

Kalshi era valutata 22 miliardi di dollari a maggio, quando ha completato un round di finanziamento di Serie F da 1 miliardo di dollari guidato da Coatue Management. All’epoca, la società aveva riferito un run rate dei ricavi annualizzati superiore a 1,5 miliardi di dollari.

Kalshi ha registrato un volume di scambi di circa 15,8 miliardi di dollari negli ultimi 30 giorni, secondo i dati di DefiLlama.

Ampliamento delle partnership tra sfide legali

Kalshi ha continuato ad ampliare le sue partnership nonostante le crescenti sfide legali negli Stati Uniti. Lunedì, la NBA ha nominato Kalshi e Polymarket mercati predittivi preferiti, mentre S&P Dow Jones Indices ha avviato una partnership con Kalshi per portare i suoi benchmark finanziari nei contratti basati su eventi.

Gli accordi arrivano nel contesto di una controversia legale sulla questione se i contratti sportivi di Kalshi siano soggetti alle leggi statali sul gioco d’azzardo o alla regolamentazione federale dei derivati. La scorsa settimana lo Utah ha citato in giudizio la società, spingendo la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a presentare martedì una causa separata per bloccare l’applicazione delle norme statali. Mercoledì, lo Utah ha inasprito la controversia presentando accuse penali contro Kalshi e i suoi cofondatori, secondo un rapporto di Reuters.

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