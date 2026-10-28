Il procedimento penale contro Aiden Pleterski, autodefinitosi «re delle criptovalute» e presunto responsabile di uno schema Ponzi che coinvolgeva asset digitali, passerà alle deliberazioni della giuria dopo le arringhe finali di questa settimana.

Secondo quanto riportato mercoledì dalla CBC, la giuria incaricata del caso di Pleterski inizierà le deliberazioni giovedì, dopo aver ricevuto le istruzioni finali dal giudice Shaun Nakatsuru. Pleterski avrebbe frodato i suoi follower sui social media per circa 30 milioni di dollari canadesi tra il 2021 e il 2022. È stato accusato di frode nel 2024 e attendeva il processo da più di due anni, scegliendo di rappresentarsi da solo in tribunale.

«Sono innocente delle accuse», ha dichiarato Pleterski, secondo la CBC. «Per questo mi sono dichiarato non colpevole. Se non fossi stato costretto a rappresentarmi da solo, ciò sarebbe stato dimostrato. Non ho altro da dire».

L’accusa di frode contro il «re delle criptovalute» potrebbe comportare una pena detentiva fino a 14 anni qualora fosse riconosciuto colpevole al processo. Pleterski è una delle numerose figure di alto profilo legate al settore delle criptovalute accusate di frode, anche se altre sono già state condannate. L’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried sta scontando una pena detentiva di 25 anni negli Stati Uniti, dopo la condanna per frode del 2023.

In un procedimento penale separato, cinque uomini, alcuni dei quali sarebbero stati vittime dello schema di Pleterski, sono stati accusati di aver rapito e torturato il «re delle criptovalute» nel 2022. Uno degli uomini, Deren Akyeam-Pong, si è dichiarato colpevole di nove capi d’accusa ed è in attesa della sentenza.

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