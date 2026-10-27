La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato un’azione legale contro le autorità dello Utah dopo che il procuratore generale dello Stato aveva dichiarato che avrebbe citato in giudizio Kalshi e le sue affiliate per obbligarle a restituire fino a 60 milioni di dollari di profitti presumibilmente ottenuti illegalmente.

In un atto depositato lunedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dello Utah, gli avvocati dell’autorità di regolamentazione delle materie prime hanno citato in giudizio lo Stato dello Utah e il suo procuratore generale Derek Brown, una settimana dopo che le autorità avevano annunciato un’azione legale contro la piattaforma di mercato predittivo Kalshi e le sue affiliate per presunte scommesse illegali.

Secondo la CFTC, lo Utah stava tentando di aggirare l’intento del Congresso di “prevalere sul diritto statale a livello federale”, “limitando il funzionamento delle borse registrate presso la CFTC”. Da mesi il presidente della CFTC Michael Selig sostiene che l’autorità abbia “giurisdizione esclusiva” sui mercati predittivi, dando luogo a diverse cause tra autorità statali e federali.

“I contratti sugli eventi presi di mira dallo Utah sono ‘swap’ ai sensi del [Commodity Exchange Act] federale, e le borse che offrono questi contratti per la negoziazione sono Designated Contract Markets [DCM] regolamentati dalla CFTC”, si legge nella causa. “Gli sforzi dello Utah per impedire a un DCM regolamentato dalla CFTC di offrire prodotti finanziari approvati dalla CFTC interferiscono con l’esclusivo sistema federale concepito dal Congresso per supervisionare i mercati statunitensi dei derivati su materie prime.”

Il portavoce di Kalshi Jacki McGavick ha dichiarato a Cointelegraph in risposta alla causa dello Utah:

“In quanto mercato nazionale dei derivati sottoposto alla supervisione della CFTC, Kalshi risponde alla legge federale e nessun singolo Stato dovrebbe avere diritto di veto su di esso.”

Il caso è un’ulteriore controversia tra autorità federali e statali sui mercati predittivi, che potrebbe essere risolta soltanto da una decisione della Corte Suprema. A settembre, le autorità del New Jersey hanno presentato un’istanza alla Corte Suprema affinché si pronunciasse sul loro caso contro Kalshi, analogamente ad altre cause pendenti in Michigan, Ohio, Kentucky, Nevada, Massachusetts, Wisconsin e New York. A martedì, la Corte Suprema non aveva annunciato se avrebbe ascoltato le argomentazioni nel caso.

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