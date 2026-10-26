L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha invitato le banche comunitarie a entrare nel mercato delle stablecoin di pagamento nell’ambito delle norme dell’autorità di vigilanza sul Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act.

In un post pubblicato lunedì su X, l’OCC ha dichiarato di «incoraggiare lo sviluppo di capacità relative alle stablecoin di pagamento nel settore bancario comunitario», citando le norme definitive per il GENIUS Act. La legge sulle stablecoin di pagamento entrerà in vigore a gennaio e la scorsa settimana l’OCC ha finalizzato le proprie norme per il disegno di legge.

«Le banche comunitarie interessate sono invitate a valutare la possibilità di presentare domanda per diventare, o far diventare una propria controllata, un emittente autorizzato di stablecoin di pagamento, ove applicabile», ha dichiarato l’autorità bancaria statunitense.

L’appello alle banche comunitarie è arrivato mentre diversi gruppi di rappresentanza del settore bancario contestavano le norme proposte dall’OCC sui rendimenti delle stablecoin; alcuni sostenevano che tali norme fossero contrarie all’intento del Congresso alla base del GENIUS Act. Se un numero sufficiente di banche comunitarie entrasse nel mercato delle stablecoin, potrebbe mettere in discussione la quota di mercato delle società crypto e degli istituti finanziari.

Le banche comunitarie sono già coinvolte in un’azione legale contro l’OCC in merito all’approvazione, da parte dell’autorità di vigilanza, delle richieste di licenza presentate da società crypto. All’inizio di questo mese, l’Independent Community Bankers of America ha intentato una causa sostenendo che le società crypto godessero di un vantaggio rispetto ai banchieri comunitari perché non erano soggette agli stessi requisiti normativi.

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