Revolut ottiene la licenza per le criptovalute a Gibilterra per sostenere l’espansione globale
La fintech con sede nel Regno Unito utilizzerà l’autorizzazione per offrire servizi legati alle criptovalute in ulteriori mercati internazionali, sebbene non abbia reso noti paesi specifici né date di lancio.
Revolut, una società di tecnologia finanziaria e neobanca con sede nel Regno Unito, ha ottenuto una licenza per i servizi legati alle criptovalute a Gibilterra, che intende utilizzare per espandere la propria offerta di asset digitali nei mercati internazionali oltre il Regno Unito e lo Spazio economico europeo.
La Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) ha concesso una licenza come fornitore di Distributed Ledger Technology (DLT) a Revolut Global Digital Assets Limited, una controllata di recente costituzione, secondo un’ annuncio di lunedì.
Un portavoce di Revolut ha dichiarato a Cointelegraph che la licenza consentirà alla società di offrire servizi legati alle criptovalute in ulteriori mercati internazionali, sebbene non siano stati annunciati paesi specifici né i tempi di lancio.
Attualmente Revolut fornisce servizi legati alle criptovalute tramite Revolut Ltd nel Regno Unito e Revolut Digital Assets Europe Ltd in tutto lo Spazio economico europeo, dove le sue attività rientrano nel regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA).
La fintech dichiara di avere oltre 80 milioni di clienti retail in tutto il mondo, tra cui circa 16 milioni di utenti di criptovalute, secondo il suo annuncio.
La licenza di Gibilterra segue l’ approvazione di principio ottenuta da Revolut a luglio per offrire servizi legati alle criptovalute a Dubai e l’ approvazione condizionata preliminare concessa a settembre dalle autorità di regolamentazione statunitensi per istituire una banca nazionale che offra servizi di custodia di asset digitali e servizi di pagamento legati alle criptovalute.
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