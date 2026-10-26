I legislatori del governo canadese hanno aperto una consultazione pubblica di 60 giorni sulle norme proposte per disciplinare gli emittenti di stablecoin non appartenenti a istituzioni finanziarie, incluso un possibile divieto dei pagamenti di rendimento.

Sabato, il governo del Canada ha comunicato che avrebbe accolto commenti pubblici sulle norme relative alle stablecoin fino al 23 dicembre. Il quadro proposto cita gli sforzi per garantire la coerenza con le norme sulle stablecoin negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, così da «ridurre l’onere normativo complessivo per gli emittenti attivi in più giurisdizioni».

In particolare, le norme proposte stabiliscono che agli emittenti di stablecoin non appartenenti a istituzioni finanziarie sarebbe vietato offrire interessi o rendimenti, per scoraggiare l’HODLing dei token. Sarebbero inoltre tenuti a riscattare le stablecoin entro tre giorni lavorativi dalle richieste dei detentori dei token e a non applicare una commissione superiore all’1% del valore totale delle monete.

Le norme rientrano nello Stablecoin Act canadese, approvato a marzo e destinato a disciplinare gli emittenti non appartenenti a istituzioni finanziarie. Secondo il governo, le norme proposte sono necessarie per attuare la politica e includono disposizioni che impongono agli emittenti di registrarsi presso la banca centrale canadese.

«L’intenzione è che le norme proposte entrino in vigore nell’autunno del 2027», ha dichiarato il governo. «Una volta entrate in vigore, gli emittenti di stablecoin in Canada che non sono istituzioni finanziarie dovranno richiedere la registrazione presso la Bank of Canada prima di emettere una stablecoin».

Il GENIUS Act, che istituisce un quadro normativo per le stablecoin negli Stati Uniti, dovrebbe entrare in vigore a gennaio 2027. Nel frattempo, le norme dell’Unione europea, i Markets in Crypto Assets (MiCA), potrebbero concedere agli exchange fino a gennaio per interrompere i servizi relativi alle stablecoin non conformi al quadro, probabilmente includendo USDt (USDT) di Tether, la stablecoin più grande per capitalizzazione di mercato.

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