Il Digital Freedom Fund, il comitato di azione politica (PAC) lanciato nel 2025 dai cofondatori di Gemini Cameron e Tyler Winklevoss, ha annunciato ulteriori spese per le elezioni al Senato degli Stati Uniti nelle elezioni di metà mandato del 2026, tentando di influenzare gli elettori in Texas, Iowa e Ohio.

In un documento depositato martedì presso la Commissione elettorale federale degli Stati Uniti (FEC), il Digital Freedom Fund ha riferito della sua prima spesa per annunci a sostegno del candidato repubblicano Ken Paxton per uno dei seggi del Senato del Texas. Secondo il PAC, aveva speso più di 81.000 dollari per materiale pubblicitario inviato per posta per sostenere Paxton e opporsi al candidato democratico James Talarico, mentre nello Stato era già iniziato il voto anticipato.

Il Super PAC sostenuto dai Winklevoss, che ha riferito di aver raccolto circa 34 milioni di dollari al 30 settembre, non ha limitato le proprie spese al Texas, riferendo di essere coinvolto, attraverso annunci, in altre importanti competizioni elettorali di metà mandato. Il Digital Freedom Fund ha riferito di ulteriori spese nella corsa al Senato dell’Ohio tra il repubblicano Jon Husted e il democratico Sherrod Brown, portando il sostegno totale del PAC a Husted a circa 7 milioni di dollari.

Le spese per candidati che potrebbero sostenere politiche e leggi sulle criptovalute arrivano mentre i contratti sugli eventi delle piattaforme di mercato predittivo Kalshi e Polymarket favorivano nettamente i democratici nella riconquista della maggioranza alla Camera dei rappresentanti e al Senato nel 2027. Il partito che detiene la maggioranza in ciascuna camera avrebbe un impatto significativo sull’approvazione di leggi come il Digital Asset Market Clarity Act, una proposta sulla struttura del mercato che non è riuscita a superare una votazione procedurale al Senato il mese scorso.

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Paxton aveva già beneficiato di 500.000 dollari in annunci a suo sostegno prima delle primarie repubblicane di maggio, nelle quali ha sconfitto il senatore uscente John Cornyn. Gli annunci, finanziati dal Fellowship PAC, sostenuto da Anchorage Digital e Cantor Fitzgerald, sono passati attraverso Nxum Group, una società di marketing cofondata da Bo Hines, ex consulente sulle criptovalute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, diventato CEO di Tether US dopo aver lasciato la Casa Bianca.

Secondo un articolo del Wall Street Journal di ottobre, Nxum ha tratto profitto dal ruolo di Hines nel governo, mentre contribuiva a promuovere una proposta di legge sulle stablecoin mantenendo una partecipazione nella società. Secondo quanto riferito, Nxum ha ricevuto 6,3 milioni di dollari nell’ambito di un accordo con l’emittente di stablecoin Tether; il primo pagamento è stato effettuato mentre Hines era ancora alla Casa Bianca.

Le votazioni anticipate sono iniziate in Texas il 19 ottobre, mentre l’Election Day è previsto per il 3 novembre. Cointelegraph ha contattato i team elettorali di Talarico e Paxton per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Le spese aumentano nella corsa al Senato dell’Ohio con il Fairshake PAC

Fairshake, un PAC distinto allineato agli interessi dell’industria delle criptovalute e finanziato in larga parte da Ripple Labs, Coinbase e Andreessen Horowitz, ha riferito questa settimana di spese complessive superiori a 13 milioni di dollari per una campagna di materiale pubblicitario inviato per posta a sostegno di quelli che considerava candidati “favorevoli alle criptovalute”. L’ultimo documento del PAC presso la FEC ha mostrato più di 4 milioni di dollari per opporsi al candidato indipendente Dan Osborn nella corsa al Senato del Nebraska e altri 9 milioni di dollari per sostenere Husted contro Brown.

Sebbene la competizione per il Senato dell’Ohio tra Brown e Husted abbia visto spese significative da parte dei PAC — Fairshake aveva investito circa 56 milioni di dollari a mercoledì e il Digital Freedom Fund aveva riferito di acquisti complessivi di spazi pubblicitari per 7 milioni di dollari — anche le competizioni in Texas hanno suscitato l’interesse di donatori repubblicani che cercano di impedire che lo Stato perda potenzialmente seggi al Senato e la carica di governatore a favore dei democratici per la prima volta in oltre 30 anni.

I documenti depositati presso la FEC hanno mostrato che Elon Musk, la persona più ricca del mondo e fondatore di SpaceX, aveva versato più di 150 milioni di dollari nel Senate Leadership Fund. Il PAC, che sostiene i candidati repubblicani al Senato, ha inviato al PAC del Texas, che ha sostenuto Paxton attraverso annunci, la stessa somma donata da Musk.

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