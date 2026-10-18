Cointelegraph ha riferito il 31 luglio che Tether, emittente di stablecoin, ha registrato un altro trimestre da più miliardi di dollari, poiché i proventi del suo portafoglio di titoli del Tesoro statunitense hanno continuato a sostenere gli utili.
Tether ha registrato un utile operativo netto di 1,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre, trainato principalmente dagli interessi maturati sulle disponibilità in titoli del Tesoro statunitense e sugli accordi di riacquisto, ovvero prestiti a breve termine garantiti da titoli di Stato.
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