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Scritto da Michael MillardAutoreRecensito da Bryan O'SheaRedattore

Tether sostiene AIsa come investitore strategico, completando il round di estensione seed

Ultime notiziePubblicato18 ott 2026

Il round porta il finanziamento totale di AIsa a oltre 9 milioni di dollari.

AIsa ha dichiarato di aver completato il round di estensione seed, con Tether e HIVEN che si sono uniti come investitori strategici.

Il round porta il finanziamento totale di AIsa a oltre 9 milioni di dollari. I due nuovi investitori si sono aggiunti ad Alibaba, Tribe Capital, Sumitomo Corporation, Draper Associates, Saison Capital e ad altri finanziatori.

«Gli agenti di IA per le imprese hanno bisogno di informazioni affidabili, strumenti utili e un modo governato di effettuare transazioni», ha dichiarato Jordan Liu, fondatore e CEO di AIsa, con sede a San Francisco, in una dichiarazione di venerdì. «La nostra visione è costruire l’infrastruttura che consenta agli agenti di scoprire, accedere e pagare le risorse a livello globale, dando al contempo alle imprese il pieno controllo su autorizzazioni, spesa e transazioni. Siamo lieti di accogliere Tether e HIVEN come investitori strategici mentre acceleriamo la transizione dagli assistenti di IA agli agenti autonomi pronti per la produzione.»

Secondo la dichiarazione, la frammentazione dei fornitori, delle integrazioni e dei sistemi di fatturazione rende difficile per gli agenti di IA per le imprese operare efficacemente in produzione e gestire le attività su larga scala.

AIsa affronta questo problema riunendo la scoperta delle risorse, l’accesso e le transazioni in un’unica rete governata basata sull’utilizzo, la Trusted Resource and Transaction Network for Enterprise AI Agents. La sua infrastruttura collega gli agenti delle imprese a dati esterni, ricerca basata sull’IA, modelli, API, strumenti software e servizi di settore, combinando l’accesso governato con la misurazione dell’utilizzo, la fatturazione e il regolamento, ha dichiarato la
dichiarazione.

Cointelegraph ha riferito il 31 luglio che Tether, emittente di stablecoin, ha registrato un altro trimestre da più miliardi di dollari, poiché i proventi del suo portafoglio di titoli del Tesoro statunitense hanno continuato a sostenere gli utili.

Tether ha registrato un utile operativo netto di 1,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre, trainato principalmente dagli interessi maturati sulle disponibilità in titoli del Tesoro statunitense e sugli accordi di riacquisto, ovvero prestiti a breve termine garantiti da titoli di Stato.

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