AIsa ha dichiarato di aver completato il round di estensione seed, con Tether e HIVEN che si sono uniti come investitori strategici.

Il round porta il finanziamento totale di AIsa a oltre 9 milioni di dollari. I due nuovi investitori si sono aggiunti ad Alibaba, Tribe Capital, Sumitomo Corporation, Draper Associates, Saison Capital e ad altri finanziatori.

«Gli agenti di IA per le imprese hanno bisogno di informazioni affidabili, strumenti utili e un modo governato di effettuare transazioni», ha dichiarato Jordan Liu, fondatore e CEO di AIsa, con sede a San Francisco, in una dichiarazione di venerdì. «La nostra visione è costruire l’infrastruttura che consenta agli agenti di scoprire, accedere e pagare le risorse a livello globale, dando al contempo alle imprese il pieno controllo su autorizzazioni, spesa e transazioni. Siamo lieti di accogliere Tether e HIVEN come investitori strategici mentre acceleriamo la transizione dagli assistenti di IA agli agenti autonomi pronti per la produzione.»

Secondo la dichiarazione, la frammentazione dei fornitori, delle integrazioni e dei sistemi di fatturazione rende difficile per gli agenti di IA per le imprese operare efficacemente in produzione e gestire le attività su larga scala.

AIsa affronta questo problema riunendo la scoperta delle risorse, l’accesso e le transazioni in un’unica rete governata basata sull’utilizzo, la Trusted Resource and Transaction Network for Enterprise AI Agents. La sua infrastruttura collega gli agenti delle imprese a dati esterni, ricerca basata sull’IA, modelli, API, strumenti software e servizi di settore, combinando l’accesso governato con la misurazione dell’utilizzo, la fatturazione e il regolamento, ha dichiarato la

dichiarazione.

Cointelegraph ha riferito il 31 luglio che Tether, emittente di stablecoin, ha registrato un altro trimestre da più miliardi di dollari, poiché i proventi del suo portafoglio di titoli del Tesoro statunitense hanno continuato a sostenere gli utili.

Tether ha registrato un utile operativo netto di 1,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre, trainato principalmente dagli interessi maturati sulle disponibilità in titoli del Tesoro statunitense e sugli accordi di riacquisto, ovvero prestiti a breve termine garantiti da titoli di Stato.

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