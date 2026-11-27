Franklin Templeton fa spazio a HYPE nell’ETF sull’indice crypto
L’aggiunta arriva mentre i prodotti d’investimento spot statunitensi che seguono il token nativo di Hyperliquid raggiungono 266,5 milioni di dollari di asset in gestione.
Secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 25 novembre, il gestore patrimoniale Franklin Templeton prevede di aggiungere il token Hyperliquid (HYPE) al proprio exchange-traded fund (ETF) indicizzato sulle criptovalute.
Il token sarà aggiunto al Franklin Crypto Index ETF il 1° dicembre, dopo l’inclusione di HYPE nel benchmark del fondo. Il fondo, negoziato con il ticker EZPZ, detiene attualmente Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) e Lumen (XLM).
Hyperliquid, una blockchain layer-1 che ospita un exchange decentralizzato specializzato nel trading di futures perpetui, ha visto il proprio valore totale bloccato salire a 7,3 miliardi di dollari dai 4,13 miliardi di dollari di inizio gennaio. Il protocollo ha generato ricavi per 80,3 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni, secondo DefiLlama.
Il suo token nativo, HYPE, viene utilizzato per pagare le commissioni della rete e può essere messo in staking per ottenere ricompense. Il protocollo utilizza inoltre una parte dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading per ricomprare HYPE sul mercato aperto, collegando l’attività di trading sulla piattaforma alla domanda del token.
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HYPE amplia la propria presenza a Wall Street
La mossa di Franklin Templeton arriva mentre un numero crescente di prodotti d’investimento offre esposizione a HYPE.
Tre prodotti negoziati in borsa (ETP) spot statunitensi che seguono HYPE sono stati lanciati da maggio, con offerte dei gestori patrimoniali 21Shares, Bitwise e Grayscale. Al 27 novembre detenevano complessivamente circa 266,5 milioni di dollari di asset in gestione, secondo i dati di Coinperps.
Questi prodotti consentono agli investitori statunitensi di ottenere esposizione all’ecosistema Hyperliquid attraverso i tradizionali canali finanziari, senza dover detenere direttamente il token.
L’exchange è tra le maggiori piattaforme per il trading decentralizzato di futures perpetui, sebbene la sua interfaccia ufficiale resti limitata agli utenti statunitensi. I futures perpetui sono contratti derivati che consentono ai trader di speculare sui movimenti di prezzo di un asset senza una data di scadenza fissa.
Il presidente Donald Trump ha dichiarato ad agosto che il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig, stava lavorando per portare Hyperliquid negli Stati Uniti nel rispetto delle normative.
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