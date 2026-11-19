L’aumento dei tassi di interesse statunitensi potrebbe rallentare gli acquisti da parte delle società di tesoreria di Bitcoin molto prima che abbiano problemi a pagare le proprie fatture.

Strategy ha raccolto 244,7 milioni di dollari vendendo azioni ordinarie nella settimana terminata il 15 novembre. Ha speso 206,3 milioni di dollari dei proventi per riacquistare azioni privilegiate e 33,4 milioni di dollari per acquistare 485 BTC.

All’epoca, le sue attività in dollari statunitensi coprivano più di tre anni di dividendi sulle azioni privilegiate e interessi sul debito agli attuali livelli di pagamento. Quando i buoni del Tesoro offrono rendimenti più elevati, gli investitori possono pretendere un rendimento maggiore per acquistare azioni privilegiate di nuova emissione.

Per quanto riguarda le azioni ordinarie, l’analista di StoneX Mark Palmer osserva quanto gli investitori siano disposti a pagare al di sopra del valore del Bitcoin rappresentato da ciascuna azione. Con un premio, una società può emettere azioni e acquistare una quantità sufficiente di Bitcoin (BTC) da lasciare agli azionisti più BTC per azione. Tuttavia, quando il premio si riduce, si riduce anche il guadagno.

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