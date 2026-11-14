Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi netti per 2,35 miliardi di dollari in due settimane consecutive, con rimborsi superiori a 1 miliardo di dollari in ciascuna settimana.

Secondo i dati di Farside Investors, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi per 1,07 miliardi di dollari da lunedì a venerdì, dopo i deflussi per 1,28 miliardi di dollari della settimana precedente, i rimborsi settimanali più elevati dalla fine di giugno.

I fondi hanno registrato deflussi netti per 185,4 milioni di dollari venerdì, in calo rispetto ai 284,1 milioni di dollari di giovedì e ai 299,8 milioni di dollari di mercoledì. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha rappresentato 143,5 milioni di dollari dei prelievi di venerdì, mentre il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity ha perso 41,9 milioni di dollari.

Venerdì ha segnato la settima sessione di negoziazione consecutiva con prelievi netti, per circa 1,71 miliardi di dollari rimborsati dal 5 novembre. I deflussi prolungati hanno coinciso con la debolezza generale del mercato, mentre Bitcoin (BTC) è sceso sotto i 70.000 dollari lo stesso giorno.

L’ETF su Bitcoin di BlackRock estende a 11 sessioni la serie negativa

I deflussi netti di 143,5 milioni di dollari di IBIT venerdì hanno esteso a 11 sessioni di negoziazione consecutive la serie di prelievi del fondo, dal 30 ottobre.

Le perdite più recenti hanno portato a circa 2,35 miliardi di dollari i deflussi netti complessivi di IBIT durante la serie.

A novembre, i deflussi di IBIT hanno raggiunto 2,12 miliardi di dollari, pari a circa il 90% dei prelievi netti del mercato degli ETF spot su Bitcoin.

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